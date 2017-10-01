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Гвардійці проводять флешмоби в підтримку українських моряків

nus.in.ua, 3 січня 2019, 19:26
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Гвардійці проводять флешмоби в підтримку українських моряків

У Навчальному центрі НГУ гвардійці організували флешмоб на підтримку побратимів зі Збройних Сил України та захоплених у полон українських моряків. У рамках флешмобу близько трьохсот нацгвардійців – сформували «живу» фігуру катера і передали військове вітання соратникам.


«Це найменше, що ми можемо зробити, аби підтримати наших побратимів, бо навіть в новорічні свята пам'ятаємо про них. Весь колектив Навчального центру щиро бажає швидкого повернення наших моряків до своїх домівок», розповів начальник Навчального центру НГУ полковник Михайло Кулик.


Флешмоби на підтримку українського війська та військових моряків проводять різні організації і в Україні та за її межами – усі в своїй особливій манері. Гвардійці проводитимуть їх у ці святкові дні майже по всій Україні.


Відео цього флешмобу в мережі фейсбук за 3 дні набрало понад 135 000 переглядів, інші військові частини Національної гвардії захотіли підтримати акцію найближчим часом.



Юлія Файчук

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