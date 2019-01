Коса – не просто зачіска

nus.in.ua, 3 січня 2019, 14:58

Другий тиждень поспіль триває всеукраїнська акція «Hair for Share», в межах якої дівчата погоджуються зістригати своє волосся для того, щоб з нього виготовляли перуки для онкохворих дітей. За час існування проекту на таку благодійну справу погодилися 22 власниці довгих кіс, а на черзі – ще чотири десятки охочих зі Львова, Києва, Івано-Франківська, Вінниці та інших міст України.

Для дитини рак – це важке випробування. Тому ці діти – справжні маленькі супергерої, які стійко витримують фізичний біль. Але ж тілесний біль супроводжується і візуальними змінами, бо внаслідок хіміотерапії дітки втрачають волосся і з'являється ще й психологічний дискомфорт: зміна звичного образу, незручність вийти «на люди» без волосся й виглядати як інопланетянин...

Одна з тих, хто долучився до справи, золочів‘янка, редактор часопису «Наша українська справа» Леся Горгота.

– Коса для мене завжди була не просто зачіскою. Це був якийсь, я б сказала, особливий стан душі… То ж думки про те, щоб обрізати волосся у мене не було… До тих пір, поки не побачила в Інтернеті інформацію про акцію. Це рішення було дуже спонтанним. Так, наче якийсь внутрішній голос підштовхнув мене до цього вчинку. Дасть Бог і моє волосся відросте. А сьогодні я вдячна людям, котрі започаткували благодійну акцію зі збору волосся для онкохворих дітей. Ініціативу Hair for Share запустили кілька львів’янок у співпраці з благодійними фондами, що опікуються хворими дітьми. Її метою є допомога онкохворим дітям, які внаслідок хіміотерапії втрачають волосся. Така ідея виникла у львів’янок Людмили Крижановської, Олени Крижановської, Анастасії Набокової, Дарії Шкіль, Вероніки Саврук та Марії Маковецької у співпраці з благодійними фондами «Крила Надії» (Львів) і «Таблеточки» (Київ). Дякую вам, дівчата», – говорить Леся Горгота.

Серед тих, хто долучається до акції є і зовсім юні. «У мами були густі коси, і в мене з сестрою такі ж. Сподіваюся, за рік волосся відросте і я прийду ще раз підтригти їх для перуки», – ділиться з журналістами, які прийшли її підтримати, 9-річна львів‘янка Корнелія.

«Важливо, щоб волосся було доглянутим, а його довжина – від 20 сантиметрів. Також нам підходить фарбоване. Тільки потрібно зазначити, якою саме фарбою або хною ви його фарбували, – пояснила співініціаторка проекту «Hair for Share» Людмила Крижановська.

Спочатку перукарі заплітають волосся дівчат у косички, щоб воно не розсипалося. Відтак зістригають його. Наразі з обрізаного волосся виготовили дві перуки».

В середньому, щоб виготовити одну перуку, потрібно обстригти волосся чотирьом дівчатам. Його довжина має бути хоча б 20 см, воно має бути доглянутим: може бути фарбоване, але не пошкоджене. Вартість виготовлення перуки коливається від 8 до 15 тис. гривень. Дівчатам вдалося знайти майстрів, які, дізнавшись про акцію, погодилися виготовити їх за 4 тис. грн. Їх для дітей, які перебувають у Чорнобильській лікарні (Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі), робить майстриня з Києва.

Ірина Пуделко – 16-річна дівчина з розкішним довгим волоссям. Коли Ірі було 9, їй поставили діагноз: онкологія. Дівчина розповіла журналістам, як тоді мама відразу сказала, що рано чи пізно вона стане лисою, тому краще одразу постригтись, ніж дивитися як волосся випадає. Тому поступово його обрізали, разом з мамою плакали, так було шкода довгих локонів. А вже через кілька місяців після початку лікування волосся повністю вилізло. Загалом майже весь час, поки тривало лікування (це 2,5 роки) волосся у дівчини не було. Коли треба було вийти «на люди», Іра носила перуку, яку мама придбала на ринку. «До онкохворих дітей прикуто і так надто багато уваги, і мені не хотілося виділятися, хотілося бути як всі діти, аби тебе сприймали за свою», – згадує дівчина.

Ірі вдалося подолати страшну хворобу, і тепер, коли пройшло 7 років після лікування, вона пишається тим, що цей етап змогла пройти гідно. «Я чула багато історій про те, що діти за кордоном спеціально відпускають волосся, щоб потім його віддати на перуку для однолітків, які захворіли на рак. Як на мене, це дуже гарна ініціатива: люди мають розуміти наскільки це важливо для дітей, які втратили волосся через хіміотерапію, мати перуку».

Онкохворим діткам зазвичай підходять перуки лише з натурального волосся, оскільки на синтетичні матеріали у них може бути алергія. Уже зараз дівчата зібрали волосся на одну перуку, кошти на її виготовлення віддають власні.

Жінки, які роблять hairforshare, роблять титанічну працю і їм потрібна допомога. Ви можете також допомогти коштами. Не бійтесь кидати малі суми: 40 людей по 100 грн і маємо одну перуку.

Долучитися до нього можете і ви, надіславши гроші на рахунок:

Картка «Приватбанку»: 5169 3305 1136 7333

Одержувач: Ліпська Н. С., БФ «Крила надії»

Призначення платежу: «На перуки»

Інструкція як обстригати волосся для перуки:

• Перед зрізом необхідно помити і гарно висушити волосся;

• Розділити волосся на максимальну кількість хвостиків і обрізати;

• Довжина волосся, яка найбільше підходить під виготовлення перуки від 20 см;

• Якщо ви фарбували своє волосся, просимо вас написати на аркуші паперу та додати листок до пакунка з волоссям, якою фарбою (колір та назву бренду). Якщо фарбували хноєю, теж вкажіть, будь ласка. Якщо у вас кучеряве волосся, також вкажіть це, будь ласка, на аркуші паперу;

• Кожний хвостик загорніть в окремий аркуш паперу, так щоб волосся не заплуталося;

Ірина Домарецька