Освітлення на центральній пішохідній алеї

nus.in.ua, 11 жовтня 2018, 16:11

Ще один мікропроект Конкурсу проектів місцевого розвитку Львівської обласної ради реалізовують у Золочеві на вулиці Валовій. На центральній пішохідній алеї проводять влаштування вуличного освітлення. Про реалізацію проекту розповідає керівник Золочівського МВЖКП Михайло КОРОВЕЦЬКИЙ:

– Протягом останніх років міською радою реалізовано ряд заходів в галузі житлово-комунального господарства в частині утримання, розвитку та його реформування. Місто безперебійно забезпечується енергоресурсами, проводиться ремонт і реконструкція доріг та інших об’єктів благоустрою, освітлення міста.

Вулиця Валова є туристично привабливою. Не лише у світлу пору дня, а й у вечірні години алеєю проходять сотні людей: діти повертаються із музичної школи, молодь іде прогулюватися у сквер, прихожани прямують на вечірню службу у церкву Святого Миколая. Тому їх безпека, комфорт та зручність – основна мета мікропроекту. Влаштування вуличного освітлення вдовж алеї настільки важливе і потрібне, що це питання неодноразово піднімалося на засіданнях виконавчого комітету міської ради, загальних зборах мешканців. Адже, алея по вул. Валова, так можна сказати, є стратегічно важливим об’єктом міста, і заходи з її освітлення стануть великим внеском у розвиток міста.

Золочівська міська рада має великий попередній досвід у реалізації аналогічних проектів. Щороку у місті Золочеві проводяться роботи по модернізації мереж вуличного освітлення. Лише за період 2015–2017 роки проведено капітальний ремонт та будівництво вуличного освітлення на 32 вулицях міста загальною вартістю 1213,1 тис. гривень. Окрім коштів міського бюджету залучались кошти громади, інших організацій, партнерів, спонсорів тощо. Завдяки такій плідній співпраці досягнуто високих результатів в освітлювальній мережі міста.

Освітлення найдовшої пішохідної алеї міста Золочева в історичному ареалі буде здійснено із застосуванням нових технологічних рішень. Передбачається встановлення 12 світильників, 12 залізобетонних опор та протягуванням 88 метрів самонесучого ізольованого проводу. Встановлені світлодіодні лампи матимуть довготривалий термін експлуатації, що складає близько 15-20 років.

Леся ГОРГОТА

Фото Єви ТОЦЬКОЇ