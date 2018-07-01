ТУТ ПАНУАВАЛА КНИГА, ЇЇ ТВОРЦІ І ЧИТАЧІ

nus.in.ua, 3 жовтня 2018, 14:23

Цьогоріч осінній Львів знову відкрив свої вулиці-сторінки для написання історії книголюбів та причетних до створення ринку українського книги.

19 вересня у Львівському академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відбулась урочиста церемонія відкриття 25 Національного Книжкового Форуму, організатором якого став Львівський Форум видавців і який тривав з 19 по 23 вересня.

Це найбільший книжковий, літературний, культурний захід України і Центрально-Східної Європи. Упродовж 5 днів можна було відвідати 1000 культурних та освітніх заходів, поспілкуватися з авторами і придбати найрізноманітніші книги, починаючи від художньої літератури для наймолодших читачів до серйозної професійної – для бізнесменів та політиків. Весь Львів традиційно перетворився на BookForum, адже події відбувались не лише у Палаці Мистецтв, а ще у 50 локаціях міста.

Фокусною темою фестивалю став ринок свободи. У її межах пройшли обговорення представників суспільства про те, як кожен з нас «торгує» своїми уявленнями про свободу під тиском обставин: щоразу підвищуючи або знижуючи ставки. Про те, як визначається ціна на свободу, залежно від умов торгівлі та суб’єкта, який стає її споживачем і про спекуляції поняттями свободи, які активно використовуються у пропаганді.

У рамках Книжкового форуму відбулось чимало масштабних заходів, серед яких Церемонія вручення книжкової Премії «BookForumBestBookAward», що відбулась 20 вересня у Львівській обласній філармонії. У ній взяли участь близько 600 запрошених видавців, авторів, журналістів, 500 книжок, 100 видавництв та оголошено 25 переможців.

Цьогоріч три малих журі визначали переможців у 16 номінаціях. Загалом на конкурс було подано 508 видань від 103 видавництв. Від голови журі Богдана Тихолоза спеціальну відзнаку отримала книга «Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ–ХХ століть», Володимира Єрмоленка. Спеціальну відзнаку у номінації «Свобода» отримала книжка «В ізоляції. Дописи про Донбас», автор Станіслав Асєєв (Васін), видавництво «Люта справа». А Гран-прі нинішньої премії здобула книжка «Наш Герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення», автори Андрій Гречило, Богдан Завітій, видавництва «Родовід».

Серед стратегічних, випробуваних часом та гостями-учасниками такими ж значимими подіями стали Міжнародний літературний фестиваль, Львівський книжковий ярмарок, Львівський бібліотечний форум та благодійна акція «Третій вік: задоволення від читання», головна мета якої – створити платформу, на базі якої відбуватиметься діалог, покликаний актуалізувати соціально-культурні проблеми людей пенсійного віку, наповнити їхнє життя новими емоціями, а також просувати ідею важливості читання в будь-якому віці.

20 вересня відбулася презентація листування Блаженнішого Любомира Гузара з матір’ю: книжка «Найдорожча мамусю». Це видання – данина пошани Блаженнішому Любомиру Гузару в річницю його відходу до Вічності. Листування Блаженнішого Любомира Гузара з матір’ю тривало близько тридцяти років, від 70-их років – аж до 1992 року – смерті мами. У той час чоловік був помічником, близьким співробітником Йосипа Сліпого. Не всі листи збереглися, але ті, що залишилися у хорошому стані – розміщені на сторінках книжки «Найдорожча мамуся». Окрім тексту, тут є багато фотографій. З ними було багато проблем, адже не завжди можна було зрозуміти, хто ж ті люди на світлинах. Ця книжка – безперечно історичне джерело, яке може бути цікавим багатьом дослідникам та вченим.

У Львівській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва відбулась презентація оновленого (доповненого) видання Івана Франка «Лис Микита» з ілюстраціями Едварда Козака та естетичними коментарями до них. Участь у цьому заході взяли український перекладач, письменник, науковець Андрій Содомора, політик Олег Березюк та директор видавництва «Апріорі» (яке і видало «Лиса Микиту») Юрій Николишин, а модератором події став відомий літературознавець, франкознавець, директор Дім Франка – FrankoHouse Богдан Тихолоз.

У суботу, 20 вересня, в кінопалаці «Коперник» нові сторінки своєї витонченої та запаморочливої поезії презентував Юрко Іздрик книгою «Ліниві та ніжні» (видавництво «Абабагаламага»), і того ж дня Львівська опера прийняла гучними оваціями презентацію нової поетичної книжки письменника Сергія Жадана «Антена» (вид-цтво «MeridianCzernowitz»).

Окремою частиною цих чудових днів із організаторами, Форумом видавців та FESTrepublic, стала Ніч поезії та музики нон-стоп. Окрім закордонних гостей зіркових Karbido (Вроцлав, Польша), з якими виступив Юрій Андрухович, своїм звучанням тішили гостей свята FamiliaPerkalaba (Івано-Франківськ), ZSUF (Тернопіль), OY SoundSystem(Київ), BRAT (Львів).









Єва Тоцька

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