Він був взірцем для юних футболістів

nus.in.ua, 2 жовтня 2018, 17:54

У п‘ятницю, 21 вересня 2018 року, на стадіоні «Сокіл» відбувся традиційний міжобласний турнір з футболу пам‘яті тренера-викладача відділення футболу Золочівської ДЮСШ Ігоря Романовича Чикіля, людини, яка залишила вагомий слід в історії вітчизняного футболу. Народився Ігор Чикіль 17 січня 1960 року у Золочеві, тут пройшли його дитячі та шкільні роки. Згодом, його запрошують на навчання у Львівський інтернат спортивного профілю, де під час навчання Ігор досягає вагомих результатів: бронзовий призер СРСР серед спортінтернатів та золотий призер спартакіади УРСР з футболу серед школярів. Закінчує факультет фізичного виховання у Тернопільському педінституті. Після закінчення навчання працює вчителем фізичного виховання в одній із шкіл Чернівецької області, а у 1982–2000 роки його життя тісно пов‘язане із Золочівською ДЮСШ. Саме впродовж цих років тренер виховує цілу плеяду таких футболістів, як Віталій Шумський («Карпати» Львів, «Нива» Тернопіль, «Дніпро» Дніпропетровськ), Володимир Юрченко, Олег Решетов, Володимир Цвігун. Він був і другом, і батьком, і розумним порадником та наставником, і взірцем для юних футболістів спортивної школи різних вікових груп, котрі під його опікою гідно представляли Золочівщину на обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

«Чіка, – як згадують його товариші на полі, – протягом багатьох років виступав у складі золочівського «Сокола». Будучи хорошим технічним півзахисником, неодноразово тішив вболівальників відмінними передачами, точними пасами на будь-яку відстань і забитими голами. Не відповідав на грубість, бо поважав суперника і гру, якій віддав майже все своє життя».

Впродовж останніх років, закінчивши кар’єру, Ігор Романович продовжував виступати за «ветеранів» «Сокола», одночасно тренуючи його дублюючий склад. Останньою командою, яку тренував, була вороняцька «Говерла». Завдяки його мудрим настановам, ФК «Говерла» ставала неодноразовим чемпіоном району.

Вранці, 22 вересня 2014 року, Ігоря Романовича не стало… Відтоді традиційний міжобласний турнір проводиться пам‘яті тренера-викладача відділення футболу Ігоря Чикіля. Цьогоріч провели четвертий такий турнір.

На турнірі були присутніми дружина Валентина та донька Христина. Хвилиною мовчання вшанували пам‘ять про тренера-викладача. Після урочистої частини тренери-викладачі ДЮСШ спільно з дружиною відвідали могилу тренера.

У турнірі взяли участь команди ДЮСШ 2005–2006 р. н.: м.Золочів, ДЮСШ м. Радивилів (Рівненська обл.), ДЮСШ м. Козова (Тернопільська обл.), ДЮСШ м. Броди.

Матчі завершили із такими результатами:

ДЮСШ (м. Золочів) – ДЮСШ (м. Радивилів) – 5:0, ДЮСШ (м. Броди) – ДЮСШ (м. Козова) – 4:1, ДЮСШ (м. Золочів) – ДЮСШ (м. Броди) – 3:2, ДЮСШ (м. Радивилів) – ДЮСШ (м. Козова) – 1:2, ДЮСШ (м. Золочів) – ДЮСШ (м. Козова) – 7:1, ДЮСШ (м. Радивилів) – ДЮСШ (м. Броди) – 0:2.

Отож, перше місце виборола команда Золочівської ДЮСШ, яка набрала 9 очок, друге місце посіла команда ДЮСШ м. Броди – 6 очок, третє – ДЮСШ м. Козова.

За команду ДЮСШ м. Золочів (тренер І. В. Токар) виступали: А. Попович, В. Смотров, А. Гимон, Д. Масловський, Т. Савчук, В. Бурбан, О . Миськевич, А. Третяк, В.Андрущишин, Р. Буцій, А. Лабутін, В. Галай, Ю. Дутко, А. Гаврачинський, С. Ковбаса, М. Лебідь.

Переможці, призери та учасники змагань нагороджені кубками, грамотами і цінними призами організаторів та спонсорів змагань. Адміністрація ДЮСШ висловлює щиру подяку всім, хто долучився до проведення та організації традиційного турніру.







Ірина ДОМАРЕЦЬКА