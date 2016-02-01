Долучатися до спільної праці

nus.in.ua, 2 жовтня 2018, 16:55

На вулиці Січових Стрільців біля багатоповерхового житлового будинку № 19 у Золочеві знаходиться природна водойма розміром у 1100 м². Стан цієї водойми можна оцінити як задовільний, однак потрібно провести ще ряд робіт для її повного благоустрою. Навколо водойми колись росли аварійні дерева, чагарники, трав’яниста рослинність. У водоймі знаходилось сміття різного виду, що спричиняло неприємний запах у теплу пору року.

Ще 20 лютого 2016 року з ініціативи міського голови Золочева Ігоря Гриньківа та мешканців вул. Січових Стрільців відбулась громадська толока по впорядкуванню цієї природної водойми. Члени громадських організацій, військові, комунальники, мешканці, представники міської влади провели розчищення природної водойми та території навколо неї. Вкрай занедбану територію навколо водойми розчистили від низькорослих чагарників. З самої водойми вилучено різновидне сміття: шини, пластикові пляшки, одяг, взуття, унітази та мийки. Після цього, залучивши кошти міського й обласного бюджетів та кошти громади в рамках обласного конкурсу мікропроектів у 2016 році, проведено механізоване розчищення та поглиблення водойми.

Тетяна БОЙКО, депутат Золочівської міської ради:

– Природна водойма хоча була розчищена, але й далі несла небезпеку дітям, які проживають у будинку № 19 та інших прилеглих будинків, через відсутність огорожі та неукріплені береги. Вкрай важливо було провести роботи з укріплення берегів водойми, озеленення прилеглої до неї території, відновлення зелених насаджень (дерев, кущів, клумб). Такі роботи є досить затратними, тому лише коштами громади це неможливо було зробити. Перейнявши досвід Золочівської міської ради, яка вже подавала першу чергу цього екологічного проекту на конкурс мікропроектів, громадська організація «Центр розвитку міста Золочева» вирішила реалізувати його в повному обсязі.

Перемога у конкурсі здобута. І закипіла робота: залучивши техніку та механізми для укріплення ухилів (берегів) природної водойми, тут викладено каміння з метою надання їм міцності та захисту від осипання. Ці роботи виконала спеціалізована організація – Золочівське управління водного господарства.

Щоб озеленити прилеглу до водойми території, планують висадити дерева виду «тюльпанове дерево», низькорослі декоративні квітучі кущі та засіяти газонну траву.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА