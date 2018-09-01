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Задля достойного, наповненого добром та вірою життя християнина

nus.in.ua, 22 вересня 2018, 16:21
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Задля достойного, наповненого добром та вірою життя християнина

У Храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста 16 вересня відбулось освячення іконостасу та ікон Хресної дороги. Парафіяни мали нагоду прослухати Архієрейську Божественну Літургію, яку разом із запрошеними священиками відправив Преосвященний Владика УГКЦ отець Володимир Груца.
Перед храмом владику вітали о. Мойсей Левко ЧБМ – адміністратор парафії, о. Ян-Канти Пєхота ЧБМ – протоігумен, запрошені священики, брати семінаристи, церковні братства та парафіяни. Владика, очоливши Божественну Літургію, здійснив чин освячення іконостасу, який для храму виконав золочівський художник Ігор Гнатів, престолу та хресної дороги. Також о. Володимир Груца звернувся до присутніх із словами вдячності і потіхи, а після Богослужіння подякував всім, хто спричинився до реалізації святих речей та вручив архієрейські грамоти майстрам та добродіям парафії. О. Мойсей подякував владиці за присутність і чин освячення, за працю і пожертви парафіянам, всім присутнім за молитву і доброзичливість.
Також проповідь отця Володимира про таланти, які дарує нам Господь, уміння користуватись Божою ласкою для розвитку себе, свого духовного світу задля достойного, наповненого добром та вірою життя християнина уважно слухала присутня у храмі малеча, яка також прийняла Святе причастя.


Єва ТОЦЬКА
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