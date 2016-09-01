"Олімпійський урок– 2018"
Святкування Дня фізичної культури і спорту в Україні припадає на другу суботу вересня (Указ Президента від 29 червня 1994 року № 340/94).
У рамках святкування цього свята на стадіоні «Дружба» у Золочеві 13 вересня відбулось яскраве спортивне свято – Олімпійський урок, який з 2005 року за ініціативи президента Національного олімпійського комітету України щороку проходить по всій країні.
Майбутні чемпіони, що навчаються у відділеннях Золочівської дитячої юнацької спортивної школи, показували свою вправність. Зокрема були представлені відділення: футболу, боксу, плавання, дзюдо, легкої атлетики.
Кожен великий спортсмен починається з малого – перші тренування, перші досягнення, перші нагороди. Ось і в нашій Золочівській ДЮСШ підростає ціла когорта майбутніх чемпіонів. Під керівництвом тренерів-викладачів вони проводять показові виступи та товариські турніри. Сьогодні на відділенні футболу тренерами – викладачами працюють Ігор Володимирович Токар, Микола Олександрович Трофимчук, Ярослав Євгенович Завальнюк, Володимир Ігорович Цвігун які навчають футбольної майстерності вихованців. На відділені боротьби дзю-до тренерами працюють Богдан Миронович Довгань, Юрій Ігорович Котов, Олексій Миколайович Тараканов. На відділенні легкої атлетики тренером-викладачем працює Діана Миколаївна Бобало. У вересні 2015 року в Золочівській ДЮСШ відкрито відділення плавання. Тут займається 80 дітей. Тренерами-викладачами працюють Михайло Миколайович Стефура та Надія Іванівна Чайківська. Сподіваємось, що в недалекому майбутньому і вихованці відділення плавання стануть переможцями обласних та Всеукраїнських змагань. В січні 2012 року було відкрите відділення боксу. Тренерами – викладачами працюють Семен Володимирович Брагін та Віктор Ігорович Мізерний.
Кращих спортсменів та тренерів-викладачів нагородили грамотами відділу освіти Золочівської РДА.
Фото Юрія ХОМІЦЬКОГО
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