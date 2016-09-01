nus.in.ua, 16 вересня 2016, 16:40

У рамках святкування Дня фізичної культури і спорту 9 вересня у Золочеві на стадіоні «Дружба» провели «Олімпійський урок – 2016». Майбутні чемпіони, що навчаються у спортивних секціях Золочівської державної юнацької спортивної школи, показали свою вправність. Зокрема були представлені секції: футболу, боксу, плавання, дзюдо, легкої атлетики.

На сьогоднішній день у Золочівській ДЮСШ та спортивних секціях міста підростає ціла когорта майбутніх чемпіонів. На відділенні футболу тренерами-викладачами працюють Ігор Токар, Ярослав Завальнюк, Володимир Цвігун, Микола Трофимчук, які навчають футбольної майстерності 190 вихованців.

У відділені боротьби дзюдо займається 42 учні, де тренерами працюють Юрій Котов та Олексій Тараканов.

68 юних легкоатлетів тренують Петро Черниш та Юлія Вархоляк. У січні 2012 року в нашій спортивній школі було відкрите відділення боксу, де займаються 68 юних боксерів. Тренерами-викладачами працюють Семен Брагін та Віктор Баран.

«За цей короткий період роботи юні боксери ДЮСШ домоглись добрих спортивних результатів. У 2015 році на баланс відділу освіти Золочівської райдержадміністрації передано танцювальний зал районного Народного дому, де і підвищують свою спортивну майстерність юні боксери спортивної школи», – сказав методист відділу освіти Золочівської РДА Олег Фомченко.

Нагадаємо, що у вересні 2015 року в Золочівській ДЮСШ відкрито відділення плавання. Сьогодні тут займається 80 дітей. Тренерами-викладачами працюють Михайло Стефура та Надія Чайківська. Сподіваємось, що в недалекому майбутньому і вихованці відділення плавання стануть переможцями обласних та Всеукраїнських змагань.

Після показових виступів та товариських турнірів методист відділу освіти Олег Фомченко, директор ДЮСШ Борис Лісовик і заступник директора Євген Завальнюк нагородили кращих спортсменів та тренерів грамотами:

– відділення футболу: Максим Лилик, Віталій Дудко, Назар Гавур, Віталій Смотров, Сергій Ружицький, Микола Корсак, Назар Пилип‘як, тренери-викладачі Ігор Токар, Микола Трофимчук;

– відділення боротьби дзюдо: Ростислав Трач, Назар Тарнавський, Ілля Малиновський, Ярослав Лилик, Андрій Грицина, Дмитро Тимракевич, тренер-викладач Юрій Котов;

– відділення легкої атлетики: Соломія Борух, Петро Баран, Анна Янчук, тренер-викладач Юлія Вархоляк;

– відділення боксу: Денис Кубіль, Назар Мудрий, Олександр Вільшанецький і тренери-викладачі Семен Брагін, Віктор Мізерний;

– відділення плавання: Денис Іванів, Вікторія Завальнюк, Анастасія Мудра та тренери-викладачі Михайло Стефура і Надія Чайківська;

Також грамотою був нагороджений завідуючий стадіону ДЮСШ Олексій Тараканов.



Мар‘яна БОЙКО

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