Піруети Дирижабля у Докер-пабі

nus.in.ua, 28 серпня 2018, 14:26

23 серпня, у переддень Незалежності України, київський Докер-паб, улюблене місце найрізноманітніших виконавців, відсвяткував своє день народження. Його постійними та бажаними гостями є вітчизняні зірки – Марія Бурмака, «Брати Гадюкіни», «OTVINTA», «FamiliaPerkalaba», «Табула Раса» та безліч інших. А цього разу хедлайнером святкової рок-епатажної вечірки став гурт «Yurcash»,ще донедавна відомий вузькому колу слухачів, фронтмен якого, Юрій Юрченко –непересічна особистість. Доля цього співака у вітчизняному шоу-бізнесі –драматична, позначена пульсуючим нервом таланту і любов’ю до її величності Музики, що із вакууму свідомості вибудовує дивовижні вежі чистої творчості. Вихід Юрченка у якості лідера гурту «Yurcash» на українську сцену відбувся ще у 2004 році, на Національному відборі Євробачення із піснею «Патріот». З того часу склад гурту змінився, а бажання бути почутим рокером – на щастя, ні.

Концепція юркешної музики – це руйнування стереотипів, нібито усталених та звичних. Вона дозволяє зазирнути правді у вічі – і, хоч не завжди ця правда є приємною та красивою,від неї не втечеш. Самі музиканти називають власний стиль «інтелектуальним панк-роком з елементами». Багатство репертуару показали понад десять докорінно різних виступів на минулорічному «Х-факторі» та презентаціяпісні-рапсодії «StopKillingLove»на Національному відборі Євробачення-2018. У творчому доробку гурту –композиції найрізноманітніших напрямків: і соціально-саркастичні «Корупція», «Московське время», «Менуети», і лірична «По проводах», «Любов-Маяк», «Таночки», «Неправильна любов» та відверто панківські, надпотужні «Капітан Дирижабля», «Вальс», «Ой», «Мойдодир» та пісня-трилер «Джорджоне». Особливої уваги вартує інтерпретація пісні німецького гурту «Rammstein» «Mutter», з покладеним в її основу віршем Т.Г.Шевченка. Композиторський талант Юрія до теперішньої війни на сході був добре затребуваний, зокрема в Росії. Але від самого початку конфлікту ставлення співака чітко сформульоване: Росія – агресор, і мати якісь справи з її представниками не годиться, жодних перемовин чи продажу пісень «запоребрик» не здійснюється. Натомість має місце підтримка української пісні – пісні вільного і мирного, але незламного народу.

Помережаний конкурсами та розвагами, сповнений щирими посмішками та щедрим частуванням, вечір став дійсно пам’ятним для кожного гостя. Майже тригодинний потік естетичної насолоди музикою минув, як мить – зал дихав в унісон з піснями «Yurcash», що стали соковитою, п’янкою вишнею на іменинному торті.

Єва ТОЦЬКА

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