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Готуємось до опалювального сезону

nus.in.ua, 16 серпня 2018, 13:33
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Готуємось до опалювального сезону

У Золочеві повним ходом йде підготовка до нового опалювального сезону. Від початку травня поточного року теплогенеруючі компанії «Золочівенергоресурс» та «Золочівенергоінвест» проводять профілактичні, ремонтні та пуско-налагоджувальні роботи котелень та тепломереж. Зараз компанія ремонтує орендоване майно – на вул. Львівській ремонтують дах котельні.  
Володимир Заморський, керівник ТзОВ «Золочівенергоінвест» розповідає:
– В міжсезонні підприємство займається різними видами діяльності, які мають забезпечити безперебійне і ефективне виробництво під час опалювального сезону. Ми завершили гідравлічне випробування  існуючих теплових мереж. Проведено капітальний ремонт і заміну аварійних ділянок теплових мереж, відтак замінено 120 метрів погонних трубопроводів в однотрубному вимірі різного діаметру. Проведено профілактичний ремонт електричних мереж і обладнання, ремонт циркуляційної групи, водогрійних котлів, відсікаючої арматури тощо. Щороку робимо капітальний ремонт орендованих споруд, а саме дахів на котельнях. Цього року заплановано і активно ведуться роботи по ремонту накриття на котельні по вул. Львівська, 12. Кошторисна вартість робіт – 150000 грн.
Ну і звісно, займаємось заготівлею палива  (дрова, паливна тріска).
Для більш збалансованого бюджету в плані витрат і доходів в розрізі бюджетного року було прийнять рішення в міжсезонні винайти можливість відкрити виробництво, яке б приносило обігові кошти для стабільного функціонування підприємства влітку. На сьогодні підприємство виробляє товар для експорту з сировини, яка закуповується за межами Львівської області. Звичайно виробнича діяльність супроводжується якоюсь транспортною чи звуковою активністю . Але все це відбувається в межах встановленого законодавством робочого дня і не перевищує жодні допустимі норми. Наше підприємство справно сплачує податки, оренду, забезпечує робочими місцями багатьох жителів району, активно допомагає в питанні благоустрою міста, навчальних і лікувальних закладів, займається благодійністю.
Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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