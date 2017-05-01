nus.in.ua, 9 серпня 2018, 15:43

«Через Слово, що Я вам говорив, ви вже чисті»

(Ін.15:3)

«…Слово, що осяває світ добром, любов’ю та милосердям»

Камерно, по-особливому тепло відбулась зустріч із Владикою Ігорем Ісіченком у неділю, 5 серпня, в читальній залі Золочівської районної бібліотеки ім. Івана Франка.

Архиєпископ Ігор очолив Харківсько-Полтавську єпархію 12 липня 1993 р., тому нещодавно відзначив чверть столітній ювілей висвяти на єпископа – свого високого служіння Церкві. Доктор філологічних наук, професор Харківського національного університету імені Василя Каразіна та Києво-Могилянської академії, людина із енциклопедичними знаннями, критичним мисленням, стрижневою позицією, ґрунтовною освітою та широким світоглядом.

Автор книг «Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця ХVІ – початку ХVІІІ ст. на Україні», «Монашество давнього Єгипту», «Духовні виміри барокового тексту», «Війна барокових метафор», підручників з української мови, церковної історії, історії української літератури, катехизму для молоді, збірників проповідей, статей, інтерв’ю.

Архиєпископ Ігор – особистість непересічна, тому запитань було багато і запитання були різні. Про взаємини церкви та держави, про священику місійність та роботу з молоддю, про покликання та вміння брати на себе зобов’язання й відповідальність, про важливість сприймати, аналізувати, а інколи просто відсіювати інформацію (про особливість менталітету галичан щодо сприйняття та розповсюдження неправдивої інформації чи, як тепер модно висловлюватись, фейкових новин). «…І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить!» (Ін.8:31-32) – улюблене з Євангелії Владики Ігоря.

Дискутували про політичних лідерів, проросійські канали, зокрема «Інтер», та про московський патріархат у Києво-Печерській лаврі і не тільки. Тут важливо, на думку Владики, не робити різких кроків-заборон, що лише посилять спротив. Потрібно напрацювати й чітко реалізовувати державотворчу стратегію країни, бо навіть найкращий Президент без цього нічого не досягне, а ми так і не матимемо омріяного розвитку України. Сьогодні ініціативність та самозарадність у родині, відповідальність та небайдужість до справ церкви і громади, вірне служіння Христові – святий обов’язок кожного християнина.

Одну із своїх праць Архиєпископ Ігор завершує словами: «Нація з міцною свідомістю своєї ідентичності, твердо закорінена на рідній землі, зі здоровим почуттям християнської гідності зможе знайти вихід із того, що слабкодухові здалося б глухим кутом». Тому змагаймо у цьому! Читаймо, пізнаваймо, а найважливіше – діймо! Будьмо разом у Слові і Дусі!





Ярина Сухецька,

голова Товариства

«Просвіта»