Вітання Владики Венедикта золочів'янам

nus.in.ua, 9 тра 2017, 18:44

20 квітня Папа Франциск призначив Єпископа-помічника Львівської Архиєпархії Венедикта (Алексійчука) правлячим єпископом єпархії Святого Миколая УГКЦ у Чикаґо (США). То ж Владика Венедикт невдовзі переїде до США та очолить Чиказьку єпархію. Владика переконаний, що в житті немає випадковостей та певний, що Бог чомусь провадить до Чикаго з певною метою. Золочів‘яни не раз мали духовну радість зустрічі із Владикою Венедиктом, разом молились на Білій Маркіяновій горі, під час Хресної дороги, неодноразов вітали на своїх парафіях. Напередодні свого від‘їзду, у день храмового свята у Соборі Святого Юра, Владика Венедикт зустрівся із нами в Митрополичих палатах та передав пастирські слова золочів‘янам.