10 травня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Вітання Владики Венедикта золочів'янам

nus.in.ua, 9 тра 2017, 18:44
0
84
Роздрукувати
Вітання Владики Венедикта золочів'янам

 

20 квітня Папа Франциск призначив Єпископа-помічника Львівської Архиєпархії Венедикта (Алексійчука) правлячим єпископом єпархії Святого Миколая УГКЦ у Чикаґо (США). То ж Владика Венедикт невдовзі переїде до США та очолить Чиказьку єпархію. Владика переконаний, що в житті немає випадковостей та певний, що Бог чомусь провадить до Чикаго з певною метою. Золочів‘яни не раз мали духовну радість зустрічі із Владикою Венедиктом, разом молились на Білій Маркіяновій горі, під час Хресної дороги, неодноразов вітали на своїх парафіях. Напередодні свого від‘їзду, у день храмового свята у Соборі Святого Юра, Владика Венедикт зустрівся із нами в Митрополичих палатах та передав пастирські слова золочів‘янам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Майже 50 млн. грн. податкових платежів надійшло до

Майже 50 млн. грн. податкових платежів надійшло до95

Понад 36 млн. грн. податкових платежів надійшло до Державного бюджету

Понад 36 млн. грн. податкових платежів надійшло до Державного бюджету98

Платники Золочівської ОДПІ сплатили понад 73 млн. грн. єдиного внеску

Платники Золочівської ОДПІ сплатили понад 73 млн. грн. єдиного внеску166

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Чи готові ви платити більше податків заради порятунку України від кризи?
так, готовий затягнути пасок
ні, тільки не за мій рахунок

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.