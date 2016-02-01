ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА – важливий компонент лікування

nus.in.ua, 2 серпня 2018, 12:33

Кожній відповідальній та свідомій людині зрозуміло, що турбота про здоров’я, і зокрема, дитяче – це надважлива інвестиція у майбутнє рідного народу.

При більшості захворювань у дітей лікувальна фізкультура (ЛФК) є найбільш значимим компонентом лікування. Наприклад, це стосується таких хворіб, як гіпотрофія, рахіт та ін. В цих випадках ЛФК нормалізує і покращує процеси обміну речовин, запобігає деформації опорно-рухового апарату, відставання в рості і розвитку і т. д. Крім цього, систематичні заняття ЛФК перешкоджають появам у дітей багатьох поширених заворювань: сколіоз, плоскостопість, порушення постави, викривлення ніг, розлади шлунково-кишкового тракту, бронхіти тощо. Важливість ЛФК в дитячому віці також обумовлена тим, що надто тривале захворювання може призвести не тільки до відставання в рості і розвитку, але й до функціональних порушень. Вчасно розпочаті заняття лікувальною фізкультурою допомагають уникнути всіх цих неприємностей.

Отож, з метою забезпечити у нашому місті відповідні до потреб функціональні тренажерні та реабілітаційні зали і заняття у них, 25 липня у Золочеві відбулась нарада-семінар за участю директора обласного центру «Спорт для всіх» Вадима Климовича, директора однойменного Золочівського центру Наталії Фартушної, а також керівників інших районних осередків цієї громадської організації, тренерів-інструкторів, що безпосередньо працюють у цій галузі.

Під час реконструкції дитячого відділення Золочівської центральної районної лікарні тут облаштовали кабінет для занять лікувальною фізкультурою та масажем. До послуг пацієнтів електрофорез, парафінонагравіч, УВЧ та СВЧ-терапія, магнітотерапія та іонофорез. Тут встановлені балансувальна дошка, батут, велотренажер, бігова доріжка та орбітрек, дошка Євмінова (особливо корисна для хворих із болями у хребті, сколіозом), шведська стінка, масажні килимки для стоп, спецпокриття татамі та інший спортивний інвентар.

Міський голова Ігор Гриньків під час наради зауважив, що така співпраця – великий внесок у розвиток галузі. Директор обласного центру «Спорт для всіх» Вадим Климович подякував керівництву міського центру за чудову підготовку до проведення заходу, висловив особливу подяку тренерам-інструкторам центру за змістовні, цікаві показові заняття, зокрема, з лікувальної реабілітації дітей у центральній районній лікарні.

Єва ТОЦЬКА

Фото автора та Віталія ЩУРА