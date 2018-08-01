Маленькі янголятка

nus.in.ua, 26 липня 2018, 11:47

У селі Скварява, у храмі УАПЦ св. Михаїла відбулося свято Першого Причастя. Перша сповідь для дитини – це перший іспит у християнському житті. З трепетом та переживаннями діточки відкривали перед Богом особливий світ своєї душі. Пройшли цю важливу стежинку у своєму житті, в їхніх оченятах читалося: «Я став трішки дорослішим, відтепер у мене починається нове життя…».

Хлопчики та дівчатка старанно готувалися до такого важливого моменту в їхньому житті – першої дитячої сповіді та прийняття Тіла і Крові Ісуса Христа.

Духовно підтримати діток у цей день прийшли не тільки батьки, бабусі й дідусі, але й хрещені батьки, які урочисто проводили дітей до храму Господнього.

Незабутньою була атмосфера цього величного свята, яку підкреслило і звернене до першопричасників слово настоятеля храму отця Миколи та отця Володимира. До урочистого Причастя діточки прийшли у прекрасному благочестивому вбранні: дівчатка в білих платтячках з чудесними віночками, а хлопчики – у білих сорочках з метеликами. Немов ангелятка, причасники зі свічечками у руках надихали на глибокі роздуми. Всі розуміли, що діточки, прийнявши у своє серце Господа Бога, стануть розсудливішими, для них розпочнеться нова сторінка життя. Такі роздуми відчувались у спільній молитві, від чого урочиста Літургія стала ще трепетнішою та ціннішою в Божих очах. Після Божественної Літургії діти подякували Христу за благодать бути причасниками Святого Тіла і Крові Христової піснею та віршованим словом. Подякували священику за науку, батькам, дідусям та бабусям, хрещеним батькам, хористам, усім, хто долучився до їхнього духовного зростання. Малеча в знак такої важливої події пригостила усіх парафіян гостинцями.

На згадку отець Микола вручив кожній дитині пам’ятки про день першого урочистого Причастя.

Зворушливим був момент, коли юні причасники з хрещеними батьками випустили в небо білих голубів. Голуб уособлює добрі звістки і мир, є символом Святого Духа, що витав посеред усіх присутніх, а його білосніжні крила – символ чистоти Діви Марії.

Хочеться побажати, щоб оцю дитячу довіру до Бога та щирість своїх почуттів вони пронесли через усе життя й назавжди залишилися вірними обіцянкам, які дали у цей направду незабутній день.

Підготувала урочисте святкування завідувач Народного дому с. Скварява М. Капітанець. Парафіяни храму щиро вітають дітей і бажають у своєму житті міцно триматися за руку Божу, яка завжди буде вести їх дорогою правди, віри, любові та милосердя, допомагатиме добре навчатися у школі, шанувати своїх батьків, вчителів та бути прикладом для інших дітей у духовному зростанні.

Нехай Всемогутній Господь благословить діток, батьків, вчителів, наставників на добре християнське життя.



Єва ТОЦЬКА