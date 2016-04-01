17 червня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Перше Святе причастя

nus.in.ua, 16 червня 2017, 15:34
0
90
Роздрукувати
Перше Святе причастя

Незабутній день першого Святого Причастя, неділя, 11 червня – для багатьох парафіян храму Воскресіння Господнього  запам’ятається на все життя. У цей день їхні діти вперше прийняли Святе Причастя.
Цьому урочистому дню передували навчання, які проводили митрофорний протоієрей отець декан Володимир Легкий разом з дружиною Лесею, слова котрих, сповнені любові і тепла, надовго запам‘ятаються, добірним зерном проростуть у дитячих серцях.
У суботу, 10 червня, дітки приступили вперше в житті до Святої Сповіді.
Неймовірно чепурні дівчатка й хлопчики в українських строях з трепетом приступають до Першої Сповіді… Що говорити? Як це буде? Що подумає священик? Хотілося б очистити душу, але якось страшно... Серце калатає, ледь не вискочить з грудей. З ікони лагідно дивиться на діток наш Спаситель. Священик накриває маленького сповідника єпитрахиллю, дає розрішення…  Легке зворушення торкає маленьке серденько дитини. Попереду – Святе Таїнство Євхаристії.
Дітям було відведено чільні місця біля престолу. Невимовним щастям світились дитячі личка. Діти хвилююче чекали миті, коли приймуть Бога і Він буде з ними , у їхніх чистих серцях. Немов маленькі ангелята із свічками у руках – символом світла, діти прийшли до храму й урочисто приймали Господа до свого серця. Гарно оздоблені свічки у руках маленьких християн, своїм вогником очищали їхні чисті душі і всіх тих, хто того дня прийшов до Божого Храму.
Дух святий переповнив радістю серця усіх присутніх. Знову незабутні враження. Урочистість. Знову калатає серце, але тепер інакше, спокійніше, радісніше. Ще мить і в їхня серця завітає найдорожчий гість – сам Спаситель наш Ісус Христос…
Обличчя діток зосереджені, уважні, відповідально-урочисті. Вони чемно вислухали Службу Божу і проповідь отця Володимира, котрий вітав усіх з великим святом. Він говорив про те, як наші діти вже по життю будуть йти з Ісусом у серці. З них виростуть прекрасні фахівці, прекрасні люди і щирі християни.
Вітаючи діток отець Володимир сказав: «Сьогодні тішуся разом із Вами. Сьогодні наші діти приступили вперше до Святого Причастя. Ці діти – це наше майбутнє, майбутнє України. То ж зростайте в мирі, любові Христовій, нехай Вас завжди супроводжує Божа ласка і Божа опіка».
На згадку про Першу Сповідь та урочисте Святе Причастя кожній дитині о. Володимир вручив пам’ятки та хрестики.
Дітки щиро декламували вірші та дякували за цей величний день у їхньому житті.
– Всечесний наш отче, подяку складаєм ми Вам. Ви як добрий пастир на ниві Христовій сійте добрі зерна Божої Любові. Радісно трудіться і живіть щасливо. І зберіть велике для Господа жниво. Ви як рідний батько на землі із нами ведете нас завжди Божими стежками. Знаєм, що до неба нелегка дорога, але хочем разом з Вами ми дійти до Бога, – щирі слова вітань та вдячності лунали із дитячих уст.
Стоголосо звучало «многоліття» для дітей та отця-настоятеля, батьків, рідних.  Після Божественної Літургії був похід навколо храму Божого, де діти встеляли дорогу пелюстками квітів. Миру в Україні просили діти у Бога, запускаючи у небо білосніжні кульки.  Щиро віримо, що у цих чистих дитячих серцях завжди палатиме вогник великої святої Божої любові. Що вони любитимуть і шануватимуть своїх рідних, будуть взірцем служіння Богові, людям і своїй країні.

Леся ГОРГОТА
Фото Лілії КРАМАРОВОЇ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Духовна радість спільної молитви

Духовна радість спільної молитви56

Великоднє привітання Благочинного митр. прот. отця декана Володимира ЛЕГКОГ ...

Великоднє привітання Благочинного митр. прот. отця декана Володимира ЛЕГКОГ ...196

Святе причастя урочисте...

Святе причастя урочисте...1139

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Чи готові ви платити більше податків заради порятунку України від кризи?
так, готовий затягнути пасок
ні, тільки не за мій рахунок

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.