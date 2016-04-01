Перше Святе причастя

nus.in.ua, 16 червня 2017, 15:34

Незабутній день першого Святого Причастя, неділя, 11 червня – для багатьох парафіян храму Воскресіння Господнього запам’ятається на все життя. У цей день їхні діти вперше прийняли Святе Причастя.

Цьому урочистому дню передували навчання, які проводили митрофорний протоієрей отець декан Володимир Легкий разом з дружиною Лесею, слова котрих, сповнені любові і тепла, надовго запам‘ятаються, добірним зерном проростуть у дитячих серцях.

У суботу, 10 червня, дітки приступили вперше в житті до Святої Сповіді.

Неймовірно чепурні дівчатка й хлопчики в українських строях з трепетом приступають до Першої Сповіді… Що говорити? Як це буде? Що подумає священик? Хотілося б очистити душу, але якось страшно... Серце калатає, ледь не вискочить з грудей. З ікони лагідно дивиться на діток наш Спаситель. Священик накриває маленького сповідника єпитрахиллю, дає розрішення… Легке зворушення торкає маленьке серденько дитини. Попереду – Святе Таїнство Євхаристії.

Дітям було відведено чільні місця біля престолу. Невимовним щастям світились дитячі личка. Діти хвилююче чекали миті, коли приймуть Бога і Він буде з ними , у їхніх чистих серцях. Немов маленькі ангелята із свічками у руках – символом світла, діти прийшли до храму й урочисто приймали Господа до свого серця. Гарно оздоблені свічки у руках маленьких християн, своїм вогником очищали їхні чисті душі і всіх тих, хто того дня прийшов до Божого Храму.

Дух святий переповнив радістю серця усіх присутніх. Знову незабутні враження. Урочистість. Знову калатає серце, але тепер інакше, спокійніше, радісніше. Ще мить і в їхня серця завітає найдорожчий гість – сам Спаситель наш Ісус Христос…

Обличчя діток зосереджені, уважні, відповідально-урочисті. Вони чемно вислухали Службу Божу і проповідь отця Володимира, котрий вітав усіх з великим святом. Він говорив про те, як наші діти вже по життю будуть йти з Ісусом у серці. З них виростуть прекрасні фахівці, прекрасні люди і щирі християни.

Вітаючи діток отець Володимир сказав: «Сьогодні тішуся разом із Вами. Сьогодні наші діти приступили вперше до Святого Причастя. Ці діти – це наше майбутнє, майбутнє України. То ж зростайте в мирі, любові Христовій, нехай Вас завжди супроводжує Божа ласка і Божа опіка».

На згадку про Першу Сповідь та урочисте Святе Причастя кожній дитині о. Володимир вручив пам’ятки та хрестики.

Дітки щиро декламували вірші та дякували за цей величний день у їхньому житті.

– Всечесний наш отче, подяку складаєм ми Вам. Ви як добрий пастир на ниві Христовій сійте добрі зерна Божої Любові. Радісно трудіться і живіть щасливо. І зберіть велике для Господа жниво. Ви як рідний батько на землі із нами ведете нас завжди Божими стежками. Знаєм, що до неба нелегка дорога, але хочем разом з Вами ми дійти до Бога, – щирі слова вітань та вдячності лунали із дитячих уст.

Стоголосо звучало «многоліття» для дітей та отця-настоятеля, батьків, рідних. Після Божественної Літургії був похід навколо храму Божого, де діти встеляли дорогу пелюстками квітів. Миру в Україні просили діти у Бога, запускаючи у небо білосніжні кульки. Щиро віримо, що у цих чистих дитячих серцях завжди палатиме вогник великої святої Божої любові. Що вони любитимуть і шануватимуть своїх рідних, будуть взірцем служіння Богові, людям і своїй країні.

