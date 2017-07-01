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Театралізоване військово-історичне дійство «Прорив з оточення»

nus.in.ua, 26 липня 2018, 11:43
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Театралізоване військово-історичне дійство «Прорив з оточення»

22 липня 2018 року у селі Скварява відбулися заходи до 74-ї річниці боїв у «Бродівському оточенні».
Реконструктори провели театралізоване військово-історичне дійство «Прорив з оточення». Захід присвячений воякам різних національностей, які загинули у «Бродівському котлі».
Колона дивізійників рухалася, шукала вихід з оточення, вийшла на Червону армію. Прорватись з першого разу не вийшло – відступили. Переукомплектувалися, наступити другий раз, також їм не вдалось, тому що Червона армія підключила артилерію. На третій раз дивізійникам вдалося прорвати кільце і вийти з цього «Бродівського оточення». Ці події до останнього тримали в напрузі глядачів.
Голова ГО Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять» Любомир Горбач розповів, що для заходу з’їхалися, за запрошенням товариства «Пам’ять», реконструктори із Києва, Одеси, Луцька та інших населених пунктів України.
Глядачі із захопленням спостерігали за «боєм», привели своїх дітей. Хлопці навіть збирали гільзи на пам’ять і фотографувалися із зброєю. Добре, що це лише атракція, бойова вистава, після якої – усмішки і добрий настрій.

Віталій ЩУР
Фото Андрія БЕДНАРЧУКА

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