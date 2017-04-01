На Кривоноса будують тротуар
У Золочеві прокладають тротуар на вул. Кривоноса.
"Будуємо тротуар на вул. Кривоноса. Зважаючи на щоденну кількість людей, що проходять в напрямку базару, ці роботи були дуже очікуваними і потрібними. Далі буде...", - з оптимізмом повідом міський голова Золочева Ігор Гриньків на своїй сторінці у Фейсбук.
Нагадаємо, що цьогоріч вже прокладено тротуари на вул. Шухевича, Шашкевича, Лесі Українки, Бродівській, Січових Стрільців. Нові пішохідні доріжки будують біля будинків 7 і 9 на вул.Героя України Степана Бандери.
Леся ГОРГОТА
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