На Кривоноса будують тротуар

nus.in.ua, 18 липня 2018, 10:00

У Золочеві прокладають тротуар на вул. Кривоноса.



"Будуємо тротуар на вул. Кривоноса. Зважаючи на щоденну кількість людей, що проходять в напрямку базару, ці роботи були дуже очікуваними і потрібними. Далі буде...", - з оптимізмом повідом міський голова Золочева Ігор Гриньків на своїй сторінці у Фейсбук.



Нагадаємо, що цьогоріч вже прокладено тротуари на вул. Шухевича, Шашкевича, Лесі Українки, Бродівській, Січових Стрільців. Нові пішохідні доріжки будують біля будинків 7 і 9 на вул.Героя України Степана Бандери.



Леся ГОРГОТА



