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На Кривоноса будують тротуар

nus.in.ua, 18 липня 2018, 10:00
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На Кривоноса будують тротуар

На Кривоноса будують тротуар

 У Золочеві прокладають тротуар на вул. Кривоноса.

"Будуємо тротуар на вул. Кривоноса. Зважаючи на щоденну кількість людей, що проходять в напрямку базару, ці роботи були дуже очікуваними і потрібними. Далі буде...", - з оптимізмом повідом міський голова Золочева Ігор Гриньків на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, що цьогоріч вже прокладено тротуари на вул. Шухевича, Шашкевича, Лесі Українки, Бродівській, Січових Стрільців. Нові пішохідні доріжки будують біля будинків 7 і 9 на вул.Героя України Степана Бандери.

Леся ГОРГОТА

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