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ЯК НАЛАШТУВАТИ СЕРВІС СМС-ІНФОРМУВАННЯ ВІД ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

nus.in.ua, 20 червня 2018, 16:21
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ЯК НАЛАШТУВАТИ СЕРВІС СМС-ІНФОРМУВАННЯ ВІД ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ


Пенсійний фонд України запроваджує новий онлайн-сервіс для громадян — смс-інформування. За допомогою смс-повідомлень Пенсійний фонд інформуватиме пенсіонерів про призначення та перерахунок пенсій. Працівників — про сплату за них єдиного соціального внеску та розмір їхнього страхового стажу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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