ЯК НАЛАШТУВАТИ СЕРВІС СМС-ІНФОРМУВАННЯ ВІД ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

nus.in.ua, 20 червня 2018, 16:21





Пенсійний фонд України запроваджує новий онлайн-сервіс для громадян — смс-інформування. За допомогою смс-повідомлень Пенсійний фонд інформуватиме пенсіонерів про призначення та перерахунок пенсій. Працівників — про сплату за них єдиного соціального внеску та розмір їхнього страхового стажу.