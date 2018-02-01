ЯК НАЛАШТУВАТИ СЕРВІС СМС-ІНФОРМУВАННЯ ВІД ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Пенсійний фонд України запроваджує новий онлайн-сервіс для громадян — смс-інформування. За допомогою смс-повідомлень Пенсійний фонд інформуватиме пенсіонерів про призначення та перерахунок пенсій. Працівників — про сплату за них єдиного соціального внеску та розмір їхнього страхового стажу.
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