Хотів захистити маму

nus.in.ua, 14 червня 2018, 18:15

Довго вагалась, чи писати про події, що відбулись у селі Ремезівці у ніч на 22 травня.

«В ніч на 22 травня 2018 року у Золочівському районі (Львівської області) ножем було поранено жінку та дитину. Посеред ночі невідома особа проникла в помешкання потерпілих та з ножем напала на жінку та її сина. По даному факту відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника. Потерпілих, які отримали ножові поранення та травми, ушпиталили. Медики надають допомогу, їх життю нічого не загрожує», – таку інформацію надали у поліції.

Як писати про розбійний напад, коли постраждала – моя однокласниця, з якою просиділа за однією партою з 5 до 11 класу? Як писати про це, коли дитина, котру жорстоко поранили, – ровесник мого сина? Раніше думала, що такі жахіття можливі лише у фільмах, в телевізійних випусках новин, десь далеко, але точно не у моєму тихому і спокійному селі.

Просила Бога, щоб зловмисника знайшли і ним виявився хтось, кого в Ремезівцях не знають, бо інакше це – трагедія для ще однієї сім‘ї моїх односельчан… Та, на жаль, підозрюваним у справі виявився односельчанин, 17-річний юнак, котрий щодня бував у будинку Наталі, котрий знав кожен кутик і кожен сховок у хаті, котрому довіряла, бо був однокласником її доньки, а з малим Остапом частенько ганяв м’яча.

– Напередодні він також був у будинку. Готувався. Непомітно відчинив вікно, через яке вночі заліз у будинок, – говорить Наталка, а далі жінці не дають говорити сльози. – Мій Остапчик з ним бавився… А він до нього з ножем…

Дев’ятирічний Остап піднімає футболку… Хлопчик отримав п‘ять ножових поранень, одне з яких близько до серця. Наталя також сильно постраждала: кілька ножових поранень, ніж зачепив легеню, численні забої і гематоми.

– Я дякую Богові, що ми живі, що нас врятував. Я дуже злякався за маму, хотів її захистити. І мені досі не віриться, що таке міг зробити той, кого вважав другом…, – розповідає Остап, а далі свідомо переводить розмову. – Мої однокласники дуже зраділи, коли я повернувся з лікарні. Приготували подарунок і обнімашки.

На запитання, про що він мріє, хлопчик відповідає:

– Щоб ніколи таке більше ні в кого не повторилось… І про собаку. Щоб м’яча ганяти разом.

Наталя також дякує Богові за порятунок. На момент втечі від зловмисника збагнула, що в її руках дивом опинилась вервичка.

У справі триває досудове розслідування. Далі – суд. Яким буде вирок?..

– Я ніколи не бажала людям зла, – говорить Наталя. – Але я хочу, щоб зловмисник поніс заслужене, передбачене Законом, покарання. Насамперед тому, щоб вберегти інших від можливих злочинів, які він міг вчинити. Що було мотивом його вчинку, мені невідомо. Здоровій людині важко це осягнути. Можливо якась залежність, чи якісь ігри, яких зараз багато в Інтернеті? То моє припущення. Має відбутись розслідування і вже тоді ми будемо знати, чим він керувався. Наразі я хочу звернутись до батьків: бережіть своїх дітей. Не думайте, що матеріальні блага можуть їм замінити спілкування із вами, вашу любов. Питайте, чим вони займаються, де були і з ким. Пильнуйте, щоб не потрапили у залежність чи під чийсь поганий влив.

Наталя з Остапчиком обов’язково одужають від отриманих фізичних травм. Та значно довше гоїтимуться душевні рани.

Відверто захоплююсь стійкістю і недитячою мудрістю Остапа. Його виважені слова, зосередженість і тверезий розум в цю криваву ніч (важко поранений, хлопець вночі знайшов закривавленого ножа і намагався передати його поліцейським так, щоб залишити відбитки пальців зловмисника). Щиро вірю, що у його житті складеться все якнайкраще. Дуже хочу, щоб всі його хороші і позитивні мрії здійснювались. А поки мені вдалось здійснити його найменшу мрію – тепер в Остапа є друг Джин. Радість від їхнього знайомства іскриться на фото.

Леся ГОРГОТА