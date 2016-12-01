Зустріч з народними депутатами з приводу реконструкції головної площі Золочева

nus.in.ua, 29 квітня 2018, 19:18

Сьогодні, 29 квітня 2018 року, міський голова Золочева Ігор Гриньків зустрівся з народними депутатами Андрієм Котом та Тарасом Батенком з приводу реконструкції площі Вічевої у Золочеві.