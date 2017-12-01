nus.in.ua, 4 тра 2018, 14:58

У неділю, 29 квітня, Золочівський районний Народний дім радо відчинив двері гостям із Радехівщини. Музиканти, співаки та аматорські колективи у рамках II Етно-фестивалю гостинності, який відбувається за ініціативи департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації, привезли до нашого міста «Мистецький розмай Радехівського краю» – пісні, танці, хороший настрій. А також навіяли згадку, пам’ять про те, що Радехівщина та Золочівщина мають споріднення, як мінімум, двома непересічними відомими особистостями, талановитими діячами української культури, кожен з яких у свій час творив на теренах славної Галичини – отцем Маркіяном Шашкевичем та композитором Ігорем Білозором. Адже отець Маркіян народився у селі Підлисся Золочівського району, а після закінчення духовної семінарії однією з перших парафій, де він служив, було село Нестаничі теперішнього Радехівського району. Композитор Ігор Білозір народився в м. Радехів, а Золочівський районний Народний дім став однією з відправних точок для великого творчого шляху митця і тепер гордо називається його іменем.

І ось на його сцені голова Радехівської РДА Т. В. Калита та голова Золочівської РДА В. Й. Недзельський обмінялись теплим привітанням та вишуканими короваями у знак дружби та взаємоповаги.

А зал заполонив чудесний калейдоскоп радехівських талантів, аматорів-танцюристок хореографічного Народного колективу «Пшеничне перевесло» (кер. і пост. Ольга Скопик) із ритмами запальних «Диких танців» і танцем «Цигани», яскравий, динамічний виступ талановитих діток із вокального ансамблю «Вишиваночка», вокального колективу української пісні та музики «Рута-м’ята» (кер. Лариса Москалюк) із піснями «За широким, за Дніпром», «Кохати час» та «Пахне м’ята», Народного сімейного колективу Вілюрів із піснею «Свято казкове», переможців «Радехівщина має талант» фольклорного колективу «Кумасеньки» із народними жартівливими піснями «Квасила капусту» та «Гарна», сімейного колективу Єнджієвських, також переможців проекту «Радехівщина має таланти», з піснями «Мелодії у ритмі танго», «В’язанка українських пісень», дуету Андріани Лаптути та Ірини Драган із піснею «Буду любити тебе» та ще одного переможця «Радехівщина має таланти» харизматичного Азубіке Чіджоке із піснями «Я – українець» і «Вже не той».

Також Т. В. Калита подякував за організацію концерту головам та заступникам голів районних рад, учасникам концерту, а також керівнику відділу культури, туризму, національностей та релігій Радехівської РДА Н. М. Фурманець, яка, у свою чергу, висловила вдячність присутнім глядачам та принагідно запросила золочівських виконавців у Радехів.

Ведуча цього прекрасного концерту Оксана Козак: «Ми – українці! Ми – нація сильних і нескорених. Нація, що пережила тисячу лихоліть, але не загинула, не занепала духом, а щоразу воскресаючи з попелу, стає сильнішою і могутнішою.

Бо поки народ співає, сумує чи веселиться, у венах його тече життя. І пісня йому потрібна, як чорнозему дощ і сонце, як пташці простір, як небу – зорі».





Єва ТОЦЬКА

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