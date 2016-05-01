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Тут ми вчимося мислити і робити висновки

nus.in.ua, 4 тра 2018, 14:56
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Тут ми вчимося мислити і робити висновки

27 квітня в Золочівському економічному ліцеї проходив традиційний День відкритих дверей. Цей захід можна було б назвати Днем відкритих сердець, адже ліцей із незмінною гостинністю відчиняє двері кожному, хто хоче стати його частинкою.
Будиночок кольору сонця (так ліцеїсти називають свій заклад) радо зустрічав батьків та їх дітей, пропонуючи цікаву й насичену програму.
Усе почалося з виступу директора Андрія Володимировича Заброцького представив гостям педколектив, розповів про особливості навчання в ліцеї, здобутки й винагороди. Зокрема, про те, що четвірку ліцеїстів із найвищим рейтингом нагородили поїздкою за кордон. Про цікаві виховні заходи, ліцейні мандрівки, предметні тижні та творчі досягнення розповіли лідери учнівського самоврядування.
Ліцей – це місце, яке надихає, адже кожен має змогу не лише навчатися, а й творити. Після офіційної частини увазі публіки було представлено міні-концерт. Зворушлива авторська поезія та пісня, майстерна декламація, прониклива композиція в супроводі гітари, запальний сучасний танець – усе це давало можливість піднятися над буденністю, поринути в особливий світ творчості.
А далі були майстер-класи. Усі охочі взяли участь у виготовленні медалей із глини та оформили подарунковий пряник з нагоди прийдешнього Дня матері. Гості покидали ліцей не лише в гарному настрої, але й із невеличкими презентами, а дехто ще й став щасливим переможцем лотереї.
«Жити – означає мислити», – ці слова Марка Туллія Ціцерона не дарма обрано ліцейним гаслом. Тут ми вчимося мислити, аналізувати, порівнювати, робити висновки. А ще Будиночок кольору сонця відкриває таланти і допомагає повірити у власні сили.


І. Олексин, Н. Ковалик, учителі української мови
 та літератури ЗЕЛ

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