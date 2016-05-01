День відкритих дверей

nus.in.ua, 5 тра 2017, 15:31

Уже більше двадцяти років поспіль традиційно навесні у стінах Золочівського економічного ліцею проводиться День відритих дверей. Цей захід відвідують ті, хто хоче знати більше про умови навчання в нашому закладі.

28 квітня в ліцеї було гамірно і весело: дітлахи з різних шкіл району завітали на свято. Серед гостей заходу – і батьки охочих навчатися в ЗЕЛ.

Розпочалося дійство вітальним словом директора А. В. Заброцького, який презентував навчальний заклад: розповів про умови вступу, ознайомив присутніх із педагогічним колективом, назвав переваги навчання в ліцеї.

Про виховні заходи, ліцейні традиції та дозвілля розповіла лідер учнівського самоврядування Ірина Рип’янчин.

Учитель географії та економіки М. М. Боднар представила курс «Фінансова грамотність» та провела тренінг із фінансової безпеки, у якому активну участь брали і діти, і дорослі.

А далі був святковий концерт, на якому виступили переможці олімпіад, музичних і танцювальних конкурсів: Вероніка Юрків, Лілія Ковалик, Катерина Чуха, Степан Барило і колектив «Первоцвіт». У перервах між виступами діалог із залом підтримував ведучий – десятикласник Юрій Кулішко, переможець конкурсів виразного читання поезії.

Окрасою свята стали майстер-класи, підготовлені ліцеїстами та вчителями. Любителям декоративно-ужиткового мистецтва було запропоновано спробувати свої сили у виготовленні сувенірних медальйонів під керівництвом учителя світової літератури, художньої культури і мистецтва І. І. Бондаренка. Юні інформатики мали нагоду ознайомитись з новинкою комп’ютерного світу – 3D-моделюванням. А допомагалиїм у цьому вчитель інформатики О. І. Смолин та десятикласник Тарас Галабурда.

«Солодким завершенням» Дня відкритих дверей став традиційний ліцейний пряник. Кожен мав нагоду оформити його на свій смак. Можливість проявити кулінарні здібності гостям подарували одинадцятикласники та їх куратор І. Б. Бірулін.

Безумовно, свято подарувало всім безліч позитивних емоцій, адже ліцей завжди гостинно відчиняє двері у світ знань і творчості.





І. М. Олексин,

Н. Ю. Ковалик,

учителі української мови і літератури ЗЕЛ