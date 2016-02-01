Нацгвардія відкриє реабілітаційний центр для учасників АТО на березі Чорного моря

Національна гвардія України розпочала процес прийняття санаторію «Зелений мис» в курортній зоні міста Одеси, в районі Чорноморки. На його базі заплановано створення реабілітаційного центру для учасників АТО.

Прийняття на баланс Нацгвардії комплексу стало одним із етапів робочої поїздки командувача НГУ.

«Національна гвардія приділяє велику увагу реабілітації поранених військовослужбовців: і медичній, і психологічній. Наші бійці кожного дня ризикують своїм здоров’ям під час виконання завдань. Вони заслуговують на хороше лікування і підтримку здоров’я. Сьогодні лише почався процес прийняття–передачі санаторію на баланс Національної гвардії. Думаю, у майбутньому тут зможуть пройти курс реабілітації і відпочити ті, хто потребуватиме», – розповів генерал-полковник Юрій Аллеров.