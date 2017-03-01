Ми гаївку провели, Весну красну привели
Гамірно було у Світлий понеділок на церковному подвір‘ї біля Храму Воскресіння Господнього. Народний колектив «Древо» під керівництвом талановитої Ольги Чепелюк повернув золочів‘ян до витоків українства. Хлопці та дівчата гралися у Великодні ігри, водили гаївки, співали веснянок та Великодніх пісень. Тепла весняна погода всіляко сприяла гарному настрою та налаштувала на позитив.
Настоятель храму отець Володимир Легкий подякував усім присутнім за участь у цьому святковому дійстві:
– Якщо людина хоче зберегти себе, ідентичність, бути відкритою для всесвіту – це дуже важливо продовжувати і берегти традиції. У них закладений генетичний код, менталітет, нашарування, які формувались віками. Це красиво, прикрашає наш світ, передається від матері до дитини. Бережіть і плекайте українські традиції, прославляйте Воскреслого Христа, несіть цю радість між люди.
Фото Артура ХОМІЦЬКОГО
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.