Ми гаївку провели, Весну красну привели

nus.in.ua, 13 квітня 2018, 13:38

Гамірно було у Світлий понеділок на церковному подвір‘ї біля Храму Воскресіння Господнього. Народний колектив «Древо» під керівництвом талановитої Ольги Чепелюк повернув золочів‘ян до витоків українства. Хлопці та дівчата гралися у Великодні ігри, водили гаївки, співали веснянок та Великодніх пісень. Тепла весняна погода всіляко сприяла гарному настрою та налаштувала на позитив.

Настоятель храму отець Володимир Легкий подякував усім присутнім за участь у цьому святковому дійстві:

– Якщо людина хоче зберегти себе, ідентичність, бути відкритою для всесвіту – це дуже важливо продовжувати і берегти традиції. У них закладений генетичний код, менталітет, нашарування, які формувались віками. Це красиво, прикрашає наш світ, передається від матері до дитини. Бережіть і плекайте українські традиції, прославляйте Воскреслого Христа, несіть цю радість між люди.







