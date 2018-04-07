З козацького я роду викотивсь - кровинка і сльоза

У Золочівському Народному домі ім. Ігоря Білозора презентували свої книги провідні сучасні письменники Марія Ткачівська, Леся Низова та Володимир Шовкошитний, засновник Київського видавництва «Український пріоритет», де були видруковані презентовані книги. Хол Народного дому був переповнений шанувальниками сучасної літератури. Кожен хотів отримати автограф улюбленого автора та фото на згадку. Опісля усі бажаючі були запрошені до сценічної зали Народного дому, де модератор зустрічі Володимир Шовкошитний представив публіці усі книги, розпочавши із першого тому п’ятикнижжя «Бути – народом!» Івана Низового, якого на зустрічі представляла донька Леся Низова. «Іван Низовий входить у нашу велику національну літературу повноправно і займає своє особливе місце. Іван жив, як писав, писав, як жив. Його пророчі вірші й раніше закликали до боротьби, а зараз вони по-особливому актуальні», – розпочав зустріч Володимир Шовкошитний й запросив до слова Лесю Низову, яка презентувала життєвий і творчий шлях свого батька, зібравши його поезії у збірку «Ніхто наді мною не пан» та перший том п’ятикнижжя «Бути – народом!».

«Я – Низовий. І цим я все сказав. Стою внизу, В низах свого народу. З козацького, Із низового роду Я викотивсь – Кровинка і сльоза», – поезією батька розпочала свій виступ Леся Низова. З 2011 року вона популяризує слово батька в Україні та за її межами. «Через непохитну українську позицію, через принциповість, чесність і людяність йому нелегко жилося. Саме на Луганщині він виборював українську Україну», – розповідає Леся Іванівна. Поетичний зір Низового сягав таких далечей майбутнього, що нині, перечитуючи вірші, датовані початком 2000-х і навіть 90-х, завмираєш перед його провидчим даром: «...Ми й нині щедрі, Як були, Без міри і без меж: І флот, і море віддали, І Севастополь теж. І Крим невдовзі віддамо (Нічого ж нам не жаль!) – На нього ж ласиться, само-собою, брат-москаль…».

Важко уявити, що ці рядки написані в далекому 1995, так як пік своєї актуальності вони сягнули лиш кілька років тому. За життя Іван Низовий встиг видати 103 збірки, написав понад сім тисяч віршів. З січня 2014 доробок поета перевезений із Луганська на Львівщину, де з кожним роком слово Низового звучить все голосніше. Уся творчість Івана Низового це не тільки чесна, відверта, оголена, щира біографія – це біографія нашого народу.

«Батько завжди закликав любити свою землю, любити свій народ, виборювати свою свободу та попри все залишатися людиною. На сьомому році по смерті Івана Низового як читач і громадянин своєї держави я закликаю вас: приходьте своїм серцем до Івана Низового – це величезна глибина!», – завершила свій виступ Леся Низова.

Марія Ткачівська, людина, навколо якої крутиться культурне життя Івано-Франківська, презентувала роман «Я і мій Дон Жуан», який вже встиг завоювати як прихильність читачів, так і добрі відгуки критиків. Автор розповіла про те, хто надихав її на написання роману, давала корисні життєві поради й щирі побажання. Книга «Я і мій Дон Жуан» повна гумору та іронії. Володимир Шовкошитний особисто порекомендував кожному придбати її, обумовивши, що у ній кожен знайде щось особисто своє. Модератор зустрічі із любов’ю і неприхованою гордістю презентував книги авторів, які не були присутні, та попри те заслуговують не меншої уваги читачів: «Жінка в лахмітті правди» Арсенії Великої, «Упольоване покоління» Ольги Слоньовської, «Руйнуймо міфи» Михайла Лукінюка та інших. Виступи кожного із гостей супроводжувалися позитивною реакцією слухачів. Безумовно, чекатимемо нової зустрічі із новими книгами!

Мар'яна БОЙКО

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