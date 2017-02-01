nus.in.ua, 8 лютого 2018, 16:15

У ЗЕЛ відбувся вечір зустрічі випускників. Роки-кілометри відлічує доля, та кожен ліцеїст повертається до рідних стін. Туди, де провів час своєї ранньої юності. У стінах ліцею люди досягли перемог та боролися з невдачами, однак завжди були оточені любов’ю мудрих учителів та вірних друзів. Аби освіжити спогади ліцеїстів – випускників і запевнити їх, що атмосфера взаємної любові та підтримки існує в будиночку кольору сонця й досі, група Е-3 стала організатором вечора зустрічі випускників, що відбувся 3 лютого 2018 року. Розпочали з усної контрольної роботи для директора ліцею А. В. Заброцького. І хоч готувався він не надто довго, перед ліцейною родиною не розгубився і впорався на відмінно. Слово передали першому директору ЗЕЛ С. А. Синявській, яка пригадала усім, для чого і на яких засадах створювався ліцей. Ліцеїстам-випускникам група Е-3 показала свою родзинку – «заслужену артистку ліцею» В. Сабадаш, що змогла внести особливі барви у виступ та, провівши разом із ведучим бліц-опитування, дозволила гостям відчути, що всі ми, хоч і досить різні, об’єднані любов’ю до ліцею. Чудово доповнив вечір танцювальний номер талановитих ліцеїсток групи Е-1 (А. Негребецької, В. Курченко). А справжньою несподіванкою став подарунок від Г. В. Гевко: як завжди оригінальна та яскрава, вона змогла донести і пригадати, яка ж ліцейна родина неповторна. Фінальним виступом, що остаточно сформував атмосферу вечора, стала репрезентована пісня «Місце щасливих людей», яку під акомпанемент акустичних гітар виконали ліцеїсти групи Е-3. Ліцей був радий побачити щасливі посмішки кожного вихованця знову.

Юлія Лапсюк, Віталія Сабадаш, ліцеїстки групи Е-3 Золочівського економічного ліцею