nus.in.ua, 1 лютого 2018, 16:03

26 січня 2018 року у Золочівській ЗОШ № 4 відбулось відкриття кімнати відпочинку для корекційних та логопедичних занять для дітей з особливими потребами.

Директор школи Олена Петрівна Павлишин щиро подякувала батькам за впевненість, оптимізм та щоденну працю. Подякувала педагогам та відділу освіти, зокрема Володимиру Зіновійовичу Бартошику, Ярославу Павловичу Псюку, Галині Іванівні Вороньчак за методичну допомогу, та особлива подяка прозвучала Тарасу Івановичу Батенкові, народному депутатові України. Інклюзивне навчання в школі започатковане з 2014 року, а до реалізації проекту щодо відкриття кімнати відпочинку і корекційно-логопедичних занять йшли три роки. Автором ідеї цього проекту стала Наталія Великанич, голова батьківського комітету школи, за що їй із приємністю було вручено від імені школи подяку за втілення проекту відкриття кімнати відпочинку для дітей з особливими потребами, першої і поки що, єдиної в районі. Така кімната цінна не лише відпочинковою функцією, але ще й тим, що забезпечена усіма засобами занять для корекції, зокрема для занять з логопедії. Логопедичний пункт представила Ольга Федорівна Хала, учитель української мови та літератури, яка водночас є спеціалістом з логопедії та дефектологіїі, має десятилітній досвід роботи у цьому напрямку. Вона презентувала присутнім спеціальний логопедичний інструментарій (зонди, дзеркала, стерилізатори), що дає можливість проведення фахових занять з усіма учнями школи, які потребують корекції мовлення.

Ірина Володимирівна Гуляк, заступник директора та координатор роботи інклюзії у школі розповіла, що кімната багатофункціональна, умовно поділена на зони: зона відпочинку (сухий басейн та ігри), зона лікувальної фізкультури, оснащена гімнатистичними килимками, тренажерами, масажерами, шведською стінкою. Лікувальну фізкультуру проводить шкільний практичний психолог Тетяна Семенівна Мигловець, яка пройшла відповідне навчання та отримала сертифікат учасника навчально-методичного семінару. Третя зона кімнати є навчальною, тут проводяться корекційно-розвиткові заняття (заняття казкотерапії, пластилінотерапії, драмотерапії), поглиблюються знання з трудового навчання, англійської мови, зарубіжної літератури. Тетяна Семенівна зауважила, що гасло педагогів: якщо дитина не може навчатись так, як ми пропонуємо, то вчимо так, як вона вміє та може.



Освятив кімнату та подякував педагогам за турботу про особливих діток отець Степан Галай. Помічниця депутата Тараса Батенка Марія Барановська висловила щире захоплення результатом натхненної роботи педагогів та батьків, а начальник відділу освіти Володимир Бартошик у своєму виступі сказав, що рівень цивілізованості будь-якого суспільства вимірюється відношенням цього суспільства до людей з особливими потребами, а також згадав про отця Михайла Сукмановського, настоятеля церкви Св. Миколая Чарнецького, який є ініціатором найрізноманітніших заходів, що сприяють згуртованості педагогів та суспільства навколо цієї проблеми.

Учениця 3-го класу Вероніка разом із наставницею натхненно та щиро виконала колядку "Хай Ісус, Боже дитя".

Єва ТОЦЬКА

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