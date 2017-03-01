У громаді – сила

nus.in.ua, 31 березня 2017, 14:43

Успіх навчально-виховного процесу школи визначає спільність роботи трудового, батьківського та учнівського колективів. У Золочівській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 батьківська громада відзначається активністю, творчістю та небайдужістю до усіх шкільних задумів.

Впродовж року заплановано та втілюється ряд проектів щодо розвитку школи, у яких батьки є активними учасниками. Це і господарські проекти з енергозбереження (заміна вікон на нові пластикові). На сьогоднішній день у шкільній будівлі вже замінено 84 вікна із 252 усіх наявних.

Розроблено проект «Дивосвіт», метою якого є обладнати кімнату релаксації та розвитку для дітей з особливими потребами. Автором проекту є голова батьківського комітету школи Наталія Великанич.

Систематично батьківський актив зустрічається на засіданнях батьківського комітету школи, де обговорює важливі нагальні шкільні проблеми. На березневому засіданні відбулася зустріч батьківського активу, на якій порушувалися питання безпеки дітей щодо користування Інтернетом, харчування, загальношкільної весняної толоки.

Батькам було представлено презентацію «Концепція нової української школи». Директор школи розповіла про стратегічні напрями розвитку закладу в умовах формування Концепції.

Батьки беруть участь не лише у виховних заходах, вечорах для старшокласників, але й відвідують уроки. Ефективною є і спільна волонтерська робота. Батьки завжди у вирі шкільних справ: чи то суспільна праця, чи то відпочинок, бо переконані, що лише разом, усією шкільною родиною, можна досягти високого результату: виховати особистість, інноватора, патріота.



Андрій Левкович,

за матеріалами роботи батьківського комітету школи