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Кульмінація національно-визвольних змагань і державотворчого процесу

nus.in.ua, 29 січня 2018, 11:10
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Кульмінація національно-визвольних змагань і державотворчого процесу

Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіціальних кордонів.
І. Франко
Цього року 22 січня ми в дев’ятнадцяте відзначаємо День Соборності України. 99 років тому уряди УНР і ЗУНР, втілюючи прагнення українців жити в соборній державі, ухвалили «Акт злуки УНР і ЗУНР», об‘єднавши дві українські держави в одну  – Українську Народну Республіку.
Що ж нас поєднало? Напевно, Акт злуки був кульмінацією національно-визвольних змагань і державотворчого процесу, цей документ юридично скріпив бажання українців жити в соборній, незалежній державі. Але наша єдність має набагато глибше коріння – це історична пам’ять, яку не вдалося викорінити Австро-Угорській, Російській і радянській імперіям. Нас єднають наші славні пращури князі України-Русі та їх хоробрі дружинники, українські гетьмани та їх славні лицарі-козаки, та багато інших синів і дочок нашої землі, які боролися за незалежність України. Нас єднали і єднають світочі української культури: Т. Шевченко, І. Франко, Леся Українка та інші, які розуміли, що саме в єдності сила народу. Поєднує нас і прагнення до волі, до свободи.
 Ми повинні усвідомити, що ми не тільки жителі Галичини чи Донбасу, Півдня чи Сходу, ми належимо до прадавнього народу – русинів-українців.
Про ці важливі для нашого суспільства події говорили вчителі ліцею з своїми учнями під час інформаційно-просвітницьких заходів 22 січня 2018 року

Андрій Заброцький,
директор Золочівського економічного ліцею

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