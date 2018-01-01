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Коляда від хати до хати...

nus.in.ua, 11 січня 2018, 13:51
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Коляда від хати до хати...

Наступила найкраща в цілому році пора – пора Різдвяних свят, коли український народ, святкуючи народження Христа, колядує та ходить з вертепами. І це не лише пісні, що приносять нам звістку про народження Христа. Це те, що відрізняє нас, українців, від усіх інших народів і разом з тим – єднає з усіма християнами. Традиція ходити від хати до хати, вінчуючи та співаючи колядки, виникла давно. Колядники приносять звістку про народження Божого Немовляти, а також це гарний звичай бажати один одному і господарям – щастя здоровʼя, многих літ, всяких статків у хаті і родині. Колядників чекали з нетерпінням і щедро віддячували їм яблуками, горіхами, бубликами. Вважалося, чим більше дітей завітає до хати, тим щедрішим для її господарів буде новий рік.
8 січня у селі Зозулі Золочівського району ходили незвичайні колядники – четвертий клас Зозулівського НВК, у складі Вікторії Анджейко, Анастасії Легоцької, Дениса Попадюка, Олега Буласа, Людмили Кривої, Богдана Маланчака під керівництвом класного керівника Оксани Пелех. Як розповідає класний керівник, головна мета – показати на практиці дітям, що таке українські Різдвяні традиції, що таке коляда та вертеп. Щодня дітям в школі розповідають про те, що ми українці. І саме в такий Різдвяний час добре продемонструвати, як ми, українці, святкуємо таке велике та поважне свято. Кожна дитина має бути залучена до проведення Різдвяних свят – переживання та емоції, повні кишені солодощів – саме ця ейфорія залишає спогад дитинства, що буде в її памʼяті на все життя, ніхто не забуває своєї першої коляди. Разом з тим, діти повинні вміти зорганізуватися. Репетиції та підготовка потребує певної комунікації між дітьми. Це колективна справа, що згуртовує та обʼєднує. Але є й не менш важлива обставина організації такої коляди – четвертий клас є випускним і учні вирішили при закінченні молодшої школи відвідати якесь визначне місце в Україні. Куди саме, вони ще не визначились, але пропозиції будуть розглядати різноманітні. Таким чином, усі зібрані кошти від коляди вони використають для поїздки класом в кінці навчального року. Насправді, дуже важливо, що діти можуть поставити собі мету і з задоволенням робити все, щоб її досягти. Хочеться побажати їм, щоб усе задумане здійснилося, адже Різдвяний час це час дива…

Оксана КУШНІР
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