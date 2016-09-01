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Приклад життєлюбності та волі до перемог

nus.in.ua, 28 вересня 2016, 13:01
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26 вересня відбулася офіційна церемонія відкриття Спартакіади для дітей та молоді з інвалідністю на стадіоні «Сокіл» у м. Золочеві.
Від райдержадміністрації спортсменів привітала Ольга Боса, побажавши усім бути успішними, здоровими та запевнивши, що переможцями в цей день будуть усі.
«Сьогодні ми є свідками відкриття першої у нашому районі Спартакіади для дітей-інвалідів. Інколи люди з обмеженими властивостями стають прикладом життєлюбності і волі до перемог. То ж я Вам бажаю, щоб Ваші мрії завжди збувалися! З добрим почином!» – привітав присутніх Ігор Уличний, начальник управління соціального захисту населення Золочівської райдержадміністрації.
Усі учасники отримували колосальне задоволення від змагань, підтримували один одного та раділи перемогам своїх друзів.
А вже 28 вересня у Золочівському районному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів в с. Білий Камінь відбулося нагородження усіх учасників Спартакіади:
Третяк Мар’яна – І місце (біг 60 м), І місце (стрибки в довжину), Ратишин Дмитро – І місце (біг 60 м), ІІІ місце (стрибки в довжину), Ляхович Оксана – І місце (біг 60 м)), Головацький Василь  – ІІ місце (біг 60 м), ІІ місце (стрибки в довжину), ІІ місце (армспорт),ІІІ місце (дартс),  Куневич Вікторія – ІІ місце (біг 60 м)), Гайфер Ірина – ІІ місце (бочча)), Рущак Софія – І місце (бомбаскет), Борисяк Марта – ІІІ місце (бомбасект), Герасемчук Сергій за активну участь у змаганнях з легкої атлетики.
Хочеться побажати усім спортсменам успіхів та наснаги. Будемо сподіватися, що саме вони представлятимуть Україну на Паралімпійських іграх.
Мар'яна БОЙКО

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