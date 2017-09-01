nus.in.ua, 28 вересня 2017, 14:18

Заквітчали щедро осінь

Чорнобривців квіти милі,

Запашні руді близнята.

Задивились в неба просинь,

Мов злетіти ввись хотіли,

Жовто-карі оченята.

Тетяна Чорновіл

Споконвіку українці кохалися у квітах. Їх завжди сіяли біля хати, у дворі, на городі. Вони постійні супутники нашого життя. У народі кажуть: «Без верби і калини нема України». А хіба можна уявити її без яскравих жовтогарячих чорнобривців? Чарівна сила цих квітів не тільки у їхній красі. Вони здатні передати складну гаму потаємних людських почуттів, розповісти про радість і печалі, нагадати давно минулі події.

Дивна квітка чорнобривець, бо ж по суті – «чужинець», а став чи не найріднішим, збагатив культуру, духовність, став одним із символів українського народу, який уособлює дитинство, рідну матір і батька, рідну оселю. Вони настільки поширені в Україні, що аж не віриться – кілька століть тому наші давні предки не знали, що такі квіти взагалі існують.

Та необізнаність наших пращурів не дивна. Адже батьківщиною чорнобривці ввважають Центральну Америку, а точніше, Мексику, де ці квіти культивували місцеві індіанські племена ацтеків та майя. Їх вирощували як лікарські та культові рослини, яким приписували різні магічні сили та властивості, використовували у певних релігійних обрядах.

В Україні віддавна поширився звичай класти у першу купіль дитини різні ароматичні рослини, промовляючи при цьому побажання. Використовували для цього квіти, які, за народними розуміннями, давали силу, здоров’я, доброту. Так, у купіль хлопчика, окрім любистка, гілочки дуба, барвінку, туї, живокосту, клали чорнобривець, щоб був чорнобровий.

Скільки народної любові і тепла до цих квітів втілилося у легендах про них. Матері їх завжди ототожнюють з найдорожчим – чорнобровими і кароокими синами, тож чорнобривці для матерів – символ чоловічої сили, святості, чистоти, хлоп’ячої краси й добра. Діти ж, навпаки, пов’язують ці квіти з образом матері і для них це символ отчого дому, материнської любові, Батьківщини.

Мешканці та гості нашого гарного міста, які прогулюються, чи навіть поспішають у своїх справах, мають тепер таку гарну можливість милуватись чорнобривцями, щедро засадженими руками дбайливих золочівських комунальників. Впродовж усієї весни, літа та осені вони, немов невтомні чаклуни, працюють на клумбах Золочева над постійним збереженням та оновленням чорнобривців, оспіваних квітів осені, легендарним живим мостиком синової незрадливої любові до матері та Вітчизни.

Чорнобривець помалу стає візитівкою нашого міста. А для українців сьогодні чорнобривець – символ глибокої національної й демократичної основи суспільства, його здатності виживати навіть у несприятливих умовах, символ молодості і краси нашої держави. Оспіваний в піснях, змальований на численних полотнах, він не припиняє надихати митців на нові шедеври, оригінальні творчі рішення, робити людей відомими у всьому світі.

Сучасне життя наповнене бурхливим розвитком високих наукових технологій, надзвичайними темпами і ритмами, які значно впливають на наш побут і спосіб життя. Але які б зміни не відбувалися, щоб вони не привносили в наше життя, вони, все одно, спираються на вікові традиції, живлющі джерела народної мудрості. Тож не даймо замулитися і зникнути їм, адже без минулого не має майбутнього. І нехай надбання української нації стане основою у розбудові єдиної соборної держави, її слави і величі у всьому світі.





Єва ТОЦЬКА

Фото Назара ПАСТЕРНАКА