Золочів і Навчальний центр – це велика родина

nus.in.ua, 28 вересня 2017, 13:37

Навчальний центр Національної гвардії України відсвяткував 66-ту річницю з нагоди заснування. Урочисті заходи відбулись у Золочівському районному Народному домі імені І. Білозора.

Вітаючи своїх підопічних із святом, керівник Навчального центру Національної гвардії України, полковник Михайло Кулик сказав:

– Мені сьогодні надзвичайно приємно вітати колектив Навчального центру, ветеранів з днем нашої військової частини. Частина пройшла складний шлях, всі іспити, які випали на її долю, здолала успішно. Бажаю нам усім швидшої перемоги над ворогом. Успіхів, добра, благополуччя, міцного здоров‘я і перемоги на всіх фронтах.

З привітальним словом до ветеранів та особового складу звернувся заступник командувача Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан:

– Від імені Військової ради Національної гвардії України хочу привітати весь особовий склад Навчального центру з річницею створення вашої військової частини. Висловлюю щирі слова вдячності усім ветеранам військової служби, усім хто причетний до розбудови та розвитку Навчального центру. Приємно зазначити, що на сьогоднішній день в усіх, без винятку, підрозділах Національної гвардії України проходять службу випускники вашої частини.

Хвилиною мовчання було вшановано усіх вояків, що віддали своє життя за незалежність та цілісність України.

За вагомий внесок у волонтерській діяльності заступник командувача вручив відзнаки Президента України «За гуманітарну участь у антитерористичній операції» військовим капеланам Навчального центру отцю Андрію Кулицькому, Юрію Галабуді та приватному підприємцю Олександру Тютіну.

Також привітати військовослужбовців та службовців Навчального центру прибули священнослужителі різних конфесій Золочева.

Заступник Львівської обласної державної адміністрації Оксана Стоколос-Ворончук вітала зі святом гвардійців Навчального центру та нагородила грамотами кращих військовослужбовців.

Зважаючи на те, що військовослужбовці Навчального центру мають за честь проживати у мальовничому місті Золочеві, бути часткою його громади, спільно творять історію і записують славні сторінки його літопису, підтримують міцні стосунки з органами влади та місцевого самоврядування, – це і веління часу і перша необхідність. За більш, ніж півстолітню історію існування в Навчального центру склались дружні стосунки із Золочівською міською радою, священнослужителями, керівниками місцевих підприємств, яким небайдужа доля військового формування України – Національної гвардії.

Міський голова Золочева Ігор Гриньків звернувся до присутніх із вітальними словами:

– Дякую Вам насамперед за запрошення та можливість бути тут і розділити з Вами радість цього дня та засвідчити Вам свою повагу. Повагу від всієї золочівської громади, повагу від депутатського корпусу, від виконавчого комітету. Золочів і Навчальний центр – це багаторічна традиція, це велика родина. Якщо говорити про Навчальний центр Національної гвардії і акцентувати, власне, на слові «навчальний», то ми розуміємо, яку сьогодні велику потребу має наша держава у професійних військових. Яка велика відповідальність керівника Навчального центру за те, щоб наші молоді військові здобули знання і завтра стали гарантом нашої незалежності, територіальної цілісності нашої держави. Хочу побажати військовослужбовцям, які проходять тут навчання мати стальні м‘язи, щоб вони бездоганно володіли військовою справою, щоб мали силу духу, щоб вони з кожної ситуації, часом навіть найбезнадійнішої, виходили з честю.

До привітань приєднались представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств та державних установ, приватні підприємці.

Вітання звучали також з вуст заступника начальника Західного ОТО по РОС полковника Володимира Гавриляка та голови Львівської міжрегіональної секції асоціації ветеранів внутрішніх військ, Національної гвардії України підполковника у відставці Юрія Ваврисюка.

З нагоди святкування 66 річниці створення Навчального центру слово від «побратимів по зброї» було надано командиру військової частини А-2562 Збройних Сил України полковнику Юрію Примаченку.

Також щирі слова привітань звучали з вуст директорів підшефних навчальних закладів міста.

По завершенню офіційної частини, військовослужбовці та службовці Навчального центру, гості мали можливість переглянути концертну програму за участю художніх колективів міста, учасників художньої самодіяльності Навчального центру та переможців пісенних конкурсів.

На завершення присутні бурхливими оплесками дякували учасникам концертної програми за яскраве, неперевершене дійство та отримані приємні моменти від надзвичайно хорошого і красивого концерту.

Леся ГОРГОТА,

Роман СИДОРОВИЧ, майор



Фото майора Романа СИДОРОВИЧА та Назара ПАСТЕРНАКА