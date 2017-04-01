Мистецьке безсоння, або ніч, проведена у храмі книги

nus.in.ua, 17 серпня 2017, 17:35

В ніч з 4 на 5 серпня у Золочівській центральній районній бібліотеці імені Івана Франка в рамках проведення Золочівських фестин «Наші» відбувся захід Ніч у бібліотеці «Мистецьке безсоння». Модератором заходу була улюблена поетеса молоді Золочівщини, член НСПУ Катя Тихонова.

Таке дійство вже втретє відбувається в нашому місті, і щороку захід збирає нових і нових учасників. Письменники, поети та музиканти Золочева та області дивують і зачаровують глядачів своєю творчістю. Натхненником проведення творчого дійства у Золочеві вперше став Михайло Гарматюк.

Цього року перед присутніми виступили: поетеса, член НСПУ Ольга Кіс, яку молодь назвала золочівською Ліною Костенко, талановита молода авторка Юлія Сливка (м. Львів). Глибоко-духовною і ніжною поезією поділилися із глядачами поетеси Ірина Білінська, Ірина Сак, Анна Тріль. Незламна патріотка України, медик за фахом і лірик в душі – гостя зі Львова Оксана Романів зі своїм нареченим Сергієм Кондрацьким не лише читали вірші, а й виконували їх під гітарний акомпанемент.

Під оплески глядачів виступав бард зі Львова Ярослав Пиж (Славко з Лугової), а родзинкою вечора став виступ талановитої юної школярки, учениці 7 класу ЗОШ № 3 м. Золочева Вікторії Блашків, дитячі твори якої не залишили байдужими жодного дорослого.

Усіх при вході у читальну залу бібліотеки зустрічали добрим словом та цукерками юні козаки – Орест та Андрій Чекайло, а зала була наповнена музикою у виконанні талановитих музикантів: гітариста Володимира Посполити та акордеоніста Семена Ничвида.

Допомогли у підготовці мистецького заходу і провели ніч разом з організаторами та гостями директор бібліотеки Іванна Марчак, бібліотекарі Віра Шафранська, Інна Джегур, Оксана Кармазин та Оксана Замківська, волонтери Ярина Цоба, Семен Ничвид, Соломія Борух.

Під час заходу можна було оглянути виставку картин золочівської художниці Оксани Литвиненко і фотовиставку, організовану бібліотекарями.

Також в бібліотеці проводились різні майстер-класи: орігамі з паперу, красиві та оригінальні коралі власноруч. Під час невеликих перерв на каву можна було поспілкуватися з письменниками та бібліотекарями, прочитати книгу та переглянути короткометражний фільм.

Коли ніч опустила свою завісу на землю, усі учасники заходу сіли у коло і читали вірші улюблених авторів, у прочинені вікна линула музика, переплітаючись з мелодіями серпневого дощу, який нашіптував нові сюжети і дарував прохолоду й натхнення авторам та їх симпатикам.

Такий захід цікавий як для молоді, так і для старшого покоління, адже там можна поділитись своєю творчістю, послухати поезію видатних українських та зарубіжних авторів або просто насолоджуватися тихою і дружньою атмосферою в бібліотеці.

Ця ніч була насправді чудовою!



Соломія Борух, учениця 11 класу ЗОШ № 1 м. Золочів