Толока на вулиці Тернопільській
2 липня відбулась чергова толока у місті Золочів. На цей раз порядкували на вулиці Тернопільській.
Міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ закликав золочів’ян напередодні святкування Дня незалежності України прибрати прибудинкову територію, привести до ладу придорожні смуги у приватному секторі:
– Сьогодні силами комунальників ми впорядковуємо вулицю Тернопільську у Золочеві, викошуємо придорожню смугу. Користуючись нагодою, звертаюсь до Вас, дорогі золочів‘яни. Наближається велике державне свято – День незалежності України. Прошу Вас щиро прибрати свої території. Керівників підприємств та організацій прошу прибрати території, які закріплені за цими організаціями. Будьмо господарями у своєму місті.
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