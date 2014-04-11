Толока на вулиці Тернопільській

nus.in.ua, 4 серпня 2017, 10:05

2 липня відбулась чергова толока у місті Золочів. На цей раз порядкували на вулиці Тернопільській.

Міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ закликав золочів’ян напередодні святкування Дня незалежності України прибрати прибудинкову територію, привести до ладу придорожні смуги у приватному секторі:

– Сьогодні силами комунальників ми впорядковуємо вулицю Тернопільську у Золочеві, викошуємо придорожню смугу. Користуючись нагодою, звертаюсь до Вас, дорогі золочів‘яни. Наближається велике державне свято – День незалежності України. Прошу Вас щиро прибрати свої території. Керівників підприємств та організацій прошу прибрати території, які закріплені за цими організаціями. Будьмо господарями у своєму місті.



Назар ПАСТЕРНАК