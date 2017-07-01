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Передати емоції, глибину очей і душі

nus.in.ua, 28 липня 2017, 10:58
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Передати емоції, глибину очей і душі

У пору літнього відпочинку чимало людей збирається на міському пляжі. Хтось ніжиться під спекотним сонцем, хтось шукає прохолоди у воді, хтось смакує квасом, а хтось черпає натхнення для творчості. Золочів – місто, яке надихає. Когось у праці, когось у творчості. Надихає кожного по-різному. Тут проживає чимало цікавих неординарних особистостей. Дмитро Іванченко вміє бачити красу у навколишньому світі, вірить у красу людської душі і змальовує цю красу олівцем. Літньої пори художника можна зустріти на міському пляжі. Саме тут, в оточенні цікавих глядачів він вимальовує душі золочів‘ян у портретах. 
– Найчастіше просять намалювати портрет діти і жінки. Чоловіки дуже рідко. Важко малювати дітей, бо маленькі непосиди за мить можуть продемонструвати безліч емоцій. Доросла людина позує, хоче показати себе із кращого боку. А діти… Вони дуже безпосередні та емоційні, – говорить Дмитро. 
А ще Діма скромно зізнається, що не вважає себе професіоналом, але має бажання постійно самовдосконалюватись, здобувати досвід і втілювати нові ідеї. Особливо його приваблюють портрети, у яких прагне достеменно передати людські риси характеру, емоції, глибину очей і душі.
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