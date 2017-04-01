Волонтерство – це "наркотик"

nus.in.ua, 28 липня 2017, 10:57

Запитавши багатьох людей, чи подобається їм власне життя, життя свого села, міста, країни, ми отримуємо дуже різні відповіді. Одні люди починають говорити про безліч проблем, що їх оточують. Інші – про ті цінні речі, що роблять їхнє життя наповненим радістю та сенсом, не зважаючи на зовнішні перешкоди. А ще зустрічаються люди, які відчувають, що вони самі створюють своє життя, і вірять, що можуть допомогти іншим творити позитивні зміни. Вірять, що будь-яку проблему можна вирішити, якщо маєш бажання та натхнення об’єднати зусилля всіх, хто до цієї проблеми небайдужий. Саме так мислять жителі села Єлиховичі і не чекають змін, а самі їх творять. Це творчі особистості, і вони вміють повсякдення перетворювати на свята, дарувати людям радість. Про зміни, які відбуваються у житті єлиховицької громади розповідає житель села Володимир КОСТЮК:

– Часто порівнюю волонтерство із наркотиком. В с. Єлиховичі все почалось з плетіння маскувальної сітки для АТО. Тоді цей захід об’єднав чимало людей. До цього процесу долучились як дорослі, так і діти. Тому хотілось просто подякувати всім. Так і виник проект #ЄЛИХОВИЧІЧИТАЮТЬ.

Ініціативу відразу ж підтримали у центрі «Стежина» м. Золочів, у якому діє «Бібліотека на колесах» в рамках проекту «Дорослішаємо разом». Тому вже через тиждень підготовки усі зустрілись в Народному домі села Єлиховичі.

Читали та обговорювали казку Лесі Українки «Біда навчить», малювали і ліпили з пластиліну ілюстрації до казки, знайомились із книжками нашої бібліотеки.

Також відбувся майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки. Дітки і молоді матусі виготовили маленькі шедеври. Потім займались скетчбукінгом, складали, клеїли та ілюстрували блокнотики «Єлиховичі читають». Всім було дуже цікаво, діти не хотіли розходитись додому.

Після такого цікавого свята «наркотик» почав діяти ще сильніше. Захотілось ще чимось зацікавити дітей, подарувати їм якесь незвичне та приємне дійство. Ще в рамках проекту «Культурна платформа м. Золочів» виникла ідея кінотеатру під відкритим небом. Тому було вирішено створити такий кінотеатр в с. Єлиховичі, попробувати все тут і вже тоді, при нагоді, провести такі кінопокази і в Золочеві. І знову багато людей зголосилось допомогти. Нам надали проектор та екран, вибрали для дітей чудовий мультфільм, який вчить мріяти та вірити в свої мрії. Тому вже 30 липня, якщо погода не підведе, ми відкриємо наш кінотеатр. А уже в серпні, проект #ЄЛИХОВИЧІЧИТАЮТЬ знову відбудеться в нашому клубі.

Також окремо хочеться відмітити те, що наші проекти приносять не лише свято та задоволення. Під час підготовки до першого заходу ми прибрали у самому клубі. Для кінотеатру будемо очищати майданчик біля клубу, позбираємо сміття та красиво все обкосимо. Ще хочеться обрізати кущі від дороги.

Також уже цього року розпочинаємо підготовку до грандіозних проектів на літо 2018. Хочемо відкрити літню школу програмування для дітей, а також організувати денний табір.

На цьому шляху хочеться лише побажати великого натхнення усім творцям та реалізаторам проекту, неодмінно знаходити однодумців, розвиватись, творити. Бо саме із таких маленьких проектів ми починаємо творити наше майбутнє.











