Dони не втрачають віри у перемогу

nus.in.ua, 28 липня 2017, 10:56

На сторінках нашого часопису ми неодноразово писали про бійця-айдарівця Богдана Загурського-Лісоруба із села Плугів та його дружину Ярину Березій.

Богдан Загурський народився у селі Плугів у багатодітній сім‘ї. Змалечку не розкошував, то ж і зростав безкомпромісним та з загостреним відчуттям справедливості і водночас щирим до людей. У зону АТО пішов добровольцем і опинився в «гарячій точці» – поблизу Горлівки. Неодноразово попадав в об‘єктиви тележурналістів, не боявся говорити правду на камеру. Один із героїв проекту «Війна очима ТСН». На запитання завжди відповідає чітко, мов сокирою рубає.

Їхня війна розпочалась із Майдану. Саме тут Богдан Загурський і отримав своє псевдо «Лісоруб», коли не роздумуючи порубав машину дров на очах у французьких журналістів. Тут він зустрів Ярину, на Майдані вони й одружились.

До подій на Майдані тернополянка Ярина Березій працювала у київському ресторані. Під час подій Революції Гідності готувала у Будинку профспілок їжу і носила на Майдан.

З перших днів Майдану Богдан був у Києві, потім пішов воювати на Схід, став бійцем добровольчого батальйону «Айдар». Богдан пішов воювати не за наказом, а за покликом серця. Вдома сидіти не зміг. Ярина – волонтер. Три роки без відпочинку допомагає нашим воїнам – телефон не замовкає ні на хвилину, шпиталі, лікарі, поранені, збір коштів, медикаментів…

Побаченого ними вистачить на кілька життів. Про щось розкажуть, напишуть. Дещо покажуть в сюжетах. Інше… спробують забути.

Зламані долі, втрачені життя та зрадницька влада – такою бачить Україну доброволець Богдан Загурський. Виною всьому – попередня і теперішня влада, яка довіри в населення так і не отримала. Гірше тільки те, що влада, яка прийшла на хвилях демократії, виявилася зрадницькою. Крим та Донбас – українські. Саме так вважає доброволець Лісоруб. І знову ж звинувачує владні верхівки. Майже три роки тому холоднокровно, без бою віддали українську територію…

Війна дуже змінює людей. Особливо тих, хто перебуває там досить довгий час. Змінює духовно, підриває здоров‘я. Та поруч завжди є ті, хто готовий підставити плече у важку хвилину – дружина, побратими, односельці, друзі. Усі вони люблять і поважають Богдана Загурського, у жилах котрого тече кров націоналіста, і котрому безмежна любов до Батьківщини не дає сидіти вдома.

Днями айдарівці Богдан Загурський та його дружина Ярина Березій отримали чергові нагороди від ГО «Айдар – Волонтерська допомога». Богдана Загурського нагороджено медаллю «За оборону Донбасу». Ярина Березій удостоєна медалі «За єдність України».

Щиро вітаємо наших захисників із нагородами та складаємо шану тим, хто, не втрачає віри у перемогу та з перших днів війни став на захист нашої держави.