Мандруючи, відкриваємо рідний край

nus.in.ua, 30 червня 2017, 16:43

Навчальний рік у Золочівському економічному ліцеї завершився захоплюючою мандрівкою у Карпати. Подорожувати мальовничими куточками України – це одна із тих ліцейних традицій, які згуртовують колектив учителів та вихованців.

Організувала поїздку Марія Михайлівна Боднар, учитель географії та економіки. Супроводжували ліцеїстів також директор ЗЕЛ Андрій Володимирович Заброцький та учителі Петро Степанович Черниш, Наталія Юріївна Ковалик та Ірина Богданівна Бірулін. Приємно, що батьки теж охоче долучаються до організації дозвілля дітей: разом із колективом ліцею на екскурсію вирушила Надія – мама восьмикласника Ярослава Гриневича.

Першого дня юні мандрівники та їх наставники здійснили сходження на гору Маковиця, з її вершини відкривається чудовий краєвид: таємничі гори, вкриті величавими смереками, у сяйві золотого сонця. Подолавши перший етап маршруту, рушили далі – до водоспаду Гук, аби помилуватися його красою і зробити на його фоні фотографії. Втомлені та задоволені, усі разом зібралися увечері біля ватри послухати шум гірської ріки.

Наступного дня на ліцейних туристів чекав Буковель – перлина Карпат. Усі залюбки проїхалися канатною дорогою, любуючись панорамою гір з висоти пташиного польоту.

Дорога додому теж не була нудною: ліцеїсти співали українських пісень, обмінювалися враженнями та позитивними емоціями.

Безумовно, подорожі мають цілюще значення: відкриваючи світ, ми відкриваємо самих себе, вчимося дружби, любові, взаємодопомоги.

Висловлюємо подяку за допомогу в організації поїздки Юрію Купчику, батькові ліцеїста групи ПЛГ.





Наталія Ковалик,

учитель української літератури ЗЕЛ