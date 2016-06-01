ПАЦЮКИ ДЯКУЮТЬ ПРЕЗИДЕНТОВІ ТА ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРУ ЗА СМІТТЄВУ ОБЛОГУ ЛЬВОВА

nus.in.ua, 30 червня 2017, 16:36

При вході до обласної адміністрації львів’яни встановили імпровізовану композицію: родина пацюків з грамотами та медалями прямує до владних кабінетів, аби подякувати керівникам держави за покращення умов їхнього життя.

Четверо членів пацюкової родини від імені усієї спілки несуть подяки Володимиру Гройсману та Петрові Порошенку. А дякують саме за надзвичайну увагу і турботу про розвиток і ріст щурячої спільноти у Львові. Таким чином львів’яни з іронією реагують на сміттєву блокаду, що триває понад рік.

«У Львові наразі жити по-новому стали щурі, які завдяки тій сміттєвій блокаді, що організували у Львові, отримали хороші якісні умови для свого життя і їхня популяція у Львові різко збільшилась», ― розповідає львівський активіст Володимир Дедишин.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 червня, міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на звернення голови ЛОДА Олега Синютки щодо делегування ЛОДА функцій з утилізації львівського сміття. Садовий сказав, що Львів має погодитися на цю пропозицію, яку він назвав «ультиматумом», а також виніс це питання на засідання сесії Львівської міської ради, що відбудеться 29 червня.

Під стінами Львівської обласної адміністрації триває безстрокова акція протесту. Почалась вона ще минулої п’ятниці. Активісти запевняють, що будуть стояти, допоки Львів не стане чистим, адже обіцянкам обласної ради більше вже не вірять. Також у неділю, 25 червня, під стінами ратуші відбулось загальноміське віче. За різними оцінками, участь у мітингу взяло від 3 до 5 тисяч львів’ян.