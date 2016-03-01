Парасольки – захист інформаційних кіосків
Минулої пʼятниці мешканці міста спостерігали як у Золочеві встановлювали металеві парасольки. Для чого? – запитаєте ви. Ці парасольки розробив архітектор Золочівської міської ради Роман Кушнір для захисту від несприятливих погодних умов інформаційних сенсорних кіосків, що будуть встановлені згодом.
– Ми довго вивчали питання досвіду встановлення інформаційних сенсорних кіосків у інших містах, зокрема у Львові. Зрозуміло, що під накриттям така річ прослужить для міста довше. Постало питання: чим накрити такі кіоски в нашому місті? Захотілося, щоб це було якесь особливе накриття. Адже у нас – особливе місто. – розповідає архітектор Роман Кушнір. – Таким чином виникла ідея зробити накриття у вигляді парасольки. Парасольки досить органічно вписуються в контекст міста. Разом з тим привертають до себе увагу як дорослих, так і малечі.
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.