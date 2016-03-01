Парасольки – захист інформаційних кіосків

nus.in.ua, 5 тра 2017, 15:50

Минулої пʼятниці мешканці міста спостерігали як у Золочеві встановлювали металеві парасольки. Для чого? – запитаєте ви. Ці парасольки розробив архітектор Золочівської міської ради Роман Кушнір для захисту від несприятливих погодних умов інформаційних сенсорних кіосків, що будуть встановлені згодом.

– Ми довго вивчали питання досвіду встановлення інформаційних сенсорних кіосків у інших містах, зокрема у Львові. Зрозуміло, що під накриттям така річ прослужить для міста довше. Постало питання: чим накрити такі кіоски в нашому місті? Захотілося, щоб це було якесь особливе накриття. Адже у нас – особливе місто. – розповідає архітектор Роман Кушнір. – Таким чином виникла ідея зробити накриття у вигляді парасольки. Парасольки досить органічно вписуються в контекст міста. Разом з тим привертають до себе увагу як дорослих, так і малечі.



Мирослав ХОМ'ЯК