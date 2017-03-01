Олег Березюк: «Не сваріться! 80% із вас є в одній партії – партії олігархів, які працюють на російського ворога»

nus.in.ua, 9 червня 2017, 17:14

Голова фракції «Об’єднання «Самопоміч» Олег Березюк під час виступу у парламенті звернувся до народних депутатів:

«Великою справою назвав побудову держави Блаженніший Любомир Гузар. Непростою, на цій дорозі є перемоги та поразки. Та однією із найбільших шкод дорогою до відбудови держави є накопичення політичними силами матеріальних благ, які руйнують велику справу. Через те, що вони руйнували цю велику справу протягом останніх 25 років, а особливо — останніх 15-ти, сьогодні країна пограбована і кинута у війну.

З 1 травня до вчорашнього дня загинуло 18 воїнів Збройних сил України. А яка тактика української влади щодо війни? З ким вони розмовляють, з ким ведуть перемовини? На користь кого: ворога чи українського народу і українського воїна?

Чому до сьогоднішнього дня в цьому парламенті немає закону реальності — закону про окуповані території, який поставить крапки над і та скаже, що ворог прийшов на нашу землю, люди позбавлені прав на своїй території, а ми воюємо проти віковічного ворога?

Сьогодні ми всі згадуємо Стокгольмський арбітражний суд. Так, це ще один доказ того, що українська влада протягом останніх 15-ти років не була на боці українських людей, а служила ворогу, який заробляв на українських людях. Але хочу запитати — а який арбітражний суд буде судити українську владу, яка прийняла формулу

«Роттердам+» минулого року, і українські люди заплатили за це своїми грошима? Не сваріться! 80% із вас є в одній партії — партії олігархів, які працюють на російського ворога. Давайте приймемо закон про Антикорупційний суд і «сядуть» ті, хто має «сидіти», а не маніпулюйте палатами, які будуть залежними від влади і олігархів.

Давайте приймемо закон про окуповані території і захистимо українських людей.

Давайте приймемо закон про вибори до Верховної Ради на пропорційній основі за відкритими списками, щоб в списках не було тих олігархів, які потім програють суди в Стокгольмському арбітражі.

Сьогодні міжнародна громадськість стає на захист українців більше, аніж українська влада. Але шановні депутати всіх фракцій! Ми з вами сьогодні робимо велику справу — спробу побудови української держави в непростий час. Будуймо і не біймося стати на горло своїй пісні. Хай це буде пісня українського люду, який переможе у війні з ворогом і стане багатим, заможним і буде вірити у свою владу, яка буде чесна і відкрита перед ним».