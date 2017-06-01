10 червня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Про каналізування масиву

nus.in.ua, 9 червня 2017, 17:12
0
3
Роздрукувати
Про каналізування масиву

Наприкінці минулого року розпочалися роботи з каналізування масиву вулиць Спортивної–Замкової–Перемоги–Кривоноса М. у місті Золочів. Роботи виконує Львівське ШРБУ-65, яке відповідно до законодавства про державні закупівлі перемогло у тендері. Роботи ведуться згідно з проектною документацією.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– На сьогодні основну каналізаційну магістраль проведено по вулиці Кривоноса М. та частково по вулицях Спортивна та Перемоги. Фактично, половина робіт уже виконана. Залишається закінчити прокладання каналізації по вул. Замковій, та частині вулиці Спортивної. Звичайно, для мешканців житлового масиву такі роботи створюють певні незручності, але тішить те, що каналізування масиву призведе до зменшення попадання забруднених стоків у ґрунтові води. Разом з тим, певні незручності створюють погодні умови, адже ґрунт у даній місцині в основному глинистий. Тому, коли випадають дощі, роботи над прокладанням каналізації дещо ускладнюються.
Роман КУШНІР, житель вулиці Спортивної:
– Мешканці, при підтримці міської ради, долучилися до виготовлення проектно-кошторисної документації, створивши ініціативну групу, яка займалась вивченням питання та організаційними моментами. Згодом до реалізації проекту каналізування приєдналась ініціативна група із с. Підгороднє. У результаті мешканці зібрали кошти на виготовлення документації і виготовили проект. Зараз триває прокладання підземних стокових магістралей.

Мирослав ХОМ’ЯК

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Результат неодмінно буде

Результат неодмінно буде106

Каналізування ще одного масиву

Каналізування ще одного масиву317

Каналізування Заріччя

Каналізування Заріччя1097

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Чи готові ви платити більше податків заради порятунку України від кризи?
так, готовий затягнути пасок
ні, тільки не за мій рахунок

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.