Про каналізування масиву

nus.in.ua, 9 червня 2017, 17:12

Наприкінці минулого року розпочалися роботи з каналізування масиву вулиць Спортивної–Замкової–Перемоги–Кривоноса М. у місті Золочів. Роботи виконує Львівське ШРБУ-65, яке відповідно до законодавства про державні закупівлі перемогло у тендері. Роботи ведуться згідно з проектною документацією.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– На сьогодні основну каналізаційну магістраль проведено по вулиці Кривоноса М. та частково по вулицях Спортивна та Перемоги. Фактично, половина робіт уже виконана. Залишається закінчити прокладання каналізації по вул. Замковій, та частині вулиці Спортивної. Звичайно, для мешканців житлового масиву такі роботи створюють певні незручності, але тішить те, що каналізування масиву призведе до зменшення попадання забруднених стоків у ґрунтові води. Разом з тим, певні незручності створюють погодні умови, адже ґрунт у даній місцині в основному глинистий. Тому, коли випадають дощі, роботи над прокладанням каналізації дещо ускладнюються.

Роман КУШНІР, житель вулиці Спортивної:

– Мешканці, при підтримці міської ради, долучилися до виготовлення проектно-кошторисної документації, створивши ініціативну групу, яка займалась вивченням питання та організаційними моментами. Згодом до реалізації проекту каналізування приєдналась ініціативна група із с. Підгороднє. У результаті мешканці зібрали кошти на виготовлення документації і виготовили проект. Зараз триває прокладання підземних стокових магістралей.



Мирослав ХОМ’ЯК