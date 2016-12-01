Результат неодмінно буде

nus.in.ua, 9 грудня 2016, 12:39

У Золочеві розпочато каналізування масиву вулиць Спортивної–Замкової–Перемоги–Кривоноса М.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– Золочівською міською радою розпочато будівельні роботи із каналізування житлового масиву вулиць Спортивної –Замкової–Перемоги–Кривоноса М. Розпочали роботи із вулиці Кривоноса М. Нам дуже прикро, що кошти із Державного бюджету надійшли нам, як завжди, у грудні. Тому часу на виконання цих робіт мало. Дуже прошу вибачення у підприємців, котрі реалізовують свій товар навпроти ринку, ми змушені були їх перепросити і копати там каналізацію. Але якщо дивитись на те, скільки помешкань цього масиву не має сьогодні центральної каналізації, то розуміємо, що є необхідність в першу чергу виконувати ці роботи. Вулиця Кривоноса вузька, тому буде зупинено рух транспорту. Сподіваюсь, що ці незручності будуть дуже тимчасовими, що громада поставиться до цього з розумінням. Роботи виконує Львівське ШРБУ-65, яке відповідно до законодавства про державні закупівлі перемогло у тендері. Роботи виконують якісно, тому переконаний, що у нас все вийде. Приємно, що і мешканці масиву не просто розуміють, а й допомагають. Це була їхня ініціатива. І сьогодні вона дає результат. Мешканці створили ініціативну групу, котру очолив Роман Кушнір, зібрали кошти на співфінансування проектної документації. Ми виготовили цю документацію і вже сьогодні розпочали ці роботи. Я дуже вдячний за цю ініціативу і підтримку.

Роман КУШНІР, житель вулиці Спортивна:

– Вперше мешканці нашого масиву зібрались у міській раді на початку 2013 року, де міський голова запропонував нам виготовити проектно-кошторисну документацію на каналізування масиву, взявши зобов’язання, що міська рада зробить усе для того, щоб каналізація була побудована за державні кошти. Відтак, ми створили ініціативну групу, яка займалась вивченням питання, організаційними моментами. Згодом до реалізації проекту каналізування приєдналась ініціативна група із с. Підгороднє. У результаті мешканці зібрали кошти на виготовлення документації і виготовили проект. Тішимось, що вже сьогодні розпочато роботи. Всі розуміємо, що в плані каналізування масивів нашого міста потрібно чималі кошти. Але є абсолютне розуміння важливості цієї проблеми мешканцями та системна робота міської ради в цьому напрямку. А результат неодмінно буде.

