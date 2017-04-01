Литва гостинно приймала дітей із Львівщини

nus.in.ua, 9 червня 2017, 17:09

Нещодавно одинадцятеро дітей із Золочівського, Городоцького, Самбірського, Старосамбірського, Пустомитівського та Кам’янка-Бузького районів, батьки яких Герої Небесної сотні та учасники проведення Антитерористичної операції на Сході України, впродовж п’яти днів перебували у Литовській Республіці.

Організували таку відпочинкову поїздку керівник Золочівської громадської організації «Подаруй солдату захист» Юлія Слободян та обласного благодійного товариства «Мій тато захищає Україну» Уляна Флишко.

Розповідає Юлія Слободян, організатор і учасник поїздки:

– Опікувались українськими дітьми священнослужителі Василіянського греко-католицького храму Пресвятої Трійці, що діє у Вільнюсі. Забезпечивши дітей проживанням, харчуванням, вони також провели численні екскурсії столицею Литви. Діти із Львівщини разом із представники української громади Вільнюса та працівниками Посольства України взяли участь у панахиді з вшанування пам’яті жертв масових політичних репресій 1937–1938 років, мали можливість поспілкуватись із Послом України в Литовській Республіці Володимиром Яценківським.

Діти мали прекрасний відпочинок. Дякуємо за таку гарну програму у Литві, гостину, організацію. Все було так, як у казці. Щиро дякую о. Вінкентію Пелиху (ЧСВВ), о. Йоакиму Ковальчуку (ЧСВВ), бр. Пахомію Левчуну (ЧСВВ), Діані Варнайте, Ларисі, Олексію, українцям у Вільнюсі. Цінуємо їхню підтримку, дякуємо за все.

Мали гарну екскурсію по Республіці Заріччя Ужупіс. Прем'єр-міністр пан Сакалас провів нам цікаву екскурсію. Після насиченої програми запросив нас і гостинно приймав у себе в будинку. Також відвідали музей театру і кіно у Вільнюсі. Діти взяли участь у майстер-класі: на годину вони стали режисерами, костюмерами, декораторами.





Ірина ДОМАРЕЦЬКА