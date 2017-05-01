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День Міста Золочева. Екологічна сценка

nus.in.ua, 28 тра 2017, 19:14
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День Міста Золочева. Екологічна сценка

 
 У рамка святкування Дня міста Золочева вихованці  ЦДЮТ представили  екологічну сценку. Переглядайте у відео.

 

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