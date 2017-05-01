День Міста Золочева. Екологічна сценка

У рамка святкування Дня міста Золочева вихованці ЦДЮТ представили екологічну сценку. Переглядайте у відео.

У рамка святкування Дня міста Золочева вихованці ЦДЮТ представили екологічну сценку. Переглядайте у відео.

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