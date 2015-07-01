Цвістиме сакура у Золочеві

nus.in.ua, 16 тра 2017, 12:17

З нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Японією та Україною Посольство Японії в Україні розпочало кампанію із висадження сакури на всій території нашої держави. З квітня почалось висадження близько 1000 дерев у понад 20 містах України: Київ, Львів, Тернопіль, Ужгород, Мукачево, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький, Вінниця, Умань, Одеса, Миколаїв, Херсон, Генічеськ, Маріуполь, Запоріжжя, Дніпро, Краматорськ, Слов’янськ, Сєвєродонецьк, Харків, і Золочів! На запрошення Надзвичайного і Повноважного посла Японії Шігекі Сумі міський голова Золочева Ігор Гриньків разом із помічницею Світланою Кармазин побували у Посольстві Японії в Україні, а вже 10 квітня, на площі Незалежності гостей із Далекого Сходу зустрічав військовий оркестр, виконуючи національний гімн Японії та України.

«Шановна громадо, сьогодні на фасаді міської ради, окрім нашого національного прапору, майорить ще два: прапор Німеччини, оскільки у Золочеві перебуває делегація із нашого міста-побратима Шьонінгена та Японії, так як 2017 рік оголошений роком Японії в Україні. Виповнюється 25 років з того часу, як наші держави встановили дипломатичні відносини. І, власне, цього року заплановано багато заходів японської культури в Україні. Символом японської культури є сакура. Сьогодні до нас завітали представники держави Японія, це: радник-посланник Посольства Японії в Україні Мічіо Харада, а також другий секретар з питань культури Хошіно Юічі», – представив гостей громаді міський голова Ігор Гриньків.

Далі до слова запросили радника-посланника Посольства Японії в Україні Мічіо Хараду, який звернувся до усіх присутніх українською мовою.

«Любі друзі, цей рік – рік Японії! Символами України є калина, соняшник, вишня, а у Японії – це сакура. Мені до вподоби ваші квіти, але більше я люблю сакуру. В Японії дуже гарні дівчата, але більше мені подобаються українські дівчата. Лише в 20 містах України ми висаджуватимемо цьогоріч сакури, і одним з таких міст обрали Золочів. Сподіваюсь, що ви зберігатимете ці дерева, як подарунки від японців, і через десять років від сьогоднішнього дня я хочу повернутися до вас і помилуватись нашим подарунком».

Перед висадженням дерев, міський голова провів невелику екскурсію містом, розказуючи про історію Золочева, пам’ятки національного значення. Японці були у захваті від Вознесенського костелу, і навіть зробили декілька фото, а також відвідали показові тренування з карате, зайшли до монастиря Чину Братів Менших. У той час на них уже чекала золочівська громада на вулиці Тернопільській, де і було заплановано висаджувати десять зі ста дерев. Мічіо Харада спільно із Ігорем Гриньківим посадили першу сакуру, потиснувши руки.

«Дякую усім, хто прийшов. Це лише перші зі 100 дерев. Будем берегти цей цінний подарунок, і чекаємо вашого приїзду восени», – сказав Ігор Гриньків.



Мар'яна БОЙКО



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