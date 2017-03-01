Країна якості, традицій, культу чистоти

nus.in.ua, 31 березня 2017, 14:32

Відповідно до Указу Президента України 2017 рік – рік Японії в Україні. На запрошення Надзвичайного і Повноважного посла Японії Шігекі Сумі міський голова Золочева Ігор Гриньків разом із помічницею Світланою Кармазин побували у Посольстві Японії в Україні.

– У 2017 році відзначаємо 25 років встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами. Враховуючи це, в ході зустрічі були презентовані заходи, які будуть реалізовуватись в рамках року Японії в Україні. Це країна з дуже давніми й непорушними традиціями, що чітко дотримуються й досі. Японія відома своїм економічним дивом, її культура вирізняється вічним прагненням до краси.

Японці віддано зберігають передання і традиції предків. Кімоно і сакура стали вічними символами цієї країни. У музеї-заповіднику Золочівський Замок знаходиться Палац східних культур, де є можливість провести виставку японських та козацьких бойових мистецтв. А також провести чайну церемонію, виставку самурайської та козацької зброї. Також у Золочеві маємо місця, де можна висадити сакуру, і спільно з Надзвичайним і повноважним послом Японії ми домовились вже в квітні висадити першу частину сакур. Решту – в листопаді.

То ж невдовзі і в нас цвістиме це квітуче диво. Без сумніву – це ще один крок на шляху до співдружності двох країн, а зближення українського та японського народів посприяє розвитку діалогу культур, таких своєрідних і цікавих. Японія це країна якості, де немає модифікованих генетичних продуктів, де за кожною інвестицією є відповідальність інвестора. Японія – країна культу чистоти, взаємоповаги між громадянами та владою. Японія – країна потужних наукових розробок. Тому дуже важливо, щоб у нашій співпраці ми могли від них отримувати підтримку у сфері науки.



